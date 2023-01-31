Türkiye Yüzyılı Zirvesi & Para Sohbetleri Turkuvaz Medya Merkezi’nde gerçekleştirilecek

Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör'ün açılış konuşması ile başlayacak "Türkiye Yüzyılı Zirvesi" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı ile devam edecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasının ardından başlayacak 'Yeni Yüzyılın Sanayisi' paneli Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Feride Cem'in moderatörlüğünde gerçekleşecek. Panelde, Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan ve İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu çok önemli açıklamalarda bulunacak.

"Yeni Yüzyılın Savunması" panelinde ise Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAS) Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Doğan, Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Yaman, ROKETSAN Genel Müdür Yardımcısı Dr. Sartuk Karasoy ve HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Semih Demirtoka ve STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Tic. A.Ş. Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Bülent Soydal'ı konuk edecek.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, "Yeni Yüzyılın Tarımı" paneli öncesinde yapacağı konuşmasında, Türkiye'nin tarım politikaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulunacak. Tarım Kredi Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Bademli, Tarım Reformu Genel Müdürü Burhan Demirok, Kaanlar Gıda Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Kaan'ın katılacağı paneli ise A Haber Ana Haber Spikeri Salih Nayman yönetecek.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun video mesajının ardından başlayacak "Yeni Yüzyılın Altyapısı" panelinde ise A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner TCDD İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Pezük, Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin, ICA İçtaş Genel Müdürü Serhat Soğukpınar ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Merkezi Müdürü ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclis Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'yı ağırlayacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de gönderdiği video mesajda "Yeni Yüzyılın Enerji" paneli öncesinde Türkiye ve dünyadaki enerji politikaları ve gelişmeleriyle ilgili çok önemli açıklamalarda bulunacak.

Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör'ün yöneteceği panelde ise Türkiye Nükleer Enerji A.Ş (TÜNAŞ) CEO'su Necati Yamaç, TPAO Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Türksoy, Enerjisa CEO'su Murat Pınar ve GDZ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel görüşlerini açıklayacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Zirve'ye video mesajla katılacak. İklim değişikliğine dair yasalaşması beklenen konularla ilgili gelişmeleri aktaracak olan Bakan Kurum'un konuşmasından hemen sonra "Yeni Yüzyılın Gayrimenkul" paneli Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem moderatörlüğünde gerçekleşecek. Panelde TOKİ Başkanı Ömer Bulut, GYODER Başkan Yardımcısı Neşecan Çekici, KONUTDER Başkanı Altan Elmas, İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, Tasarruf Finansman Sektör Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya ve DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ziya Yılmaz da önemli açıklamalarda bulunacak.