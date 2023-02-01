Akşener’den Kılıçdaroğlu’na adaylık göndermesi: Bu mücadele koltuk sevdasına feda edilemez

Bu mücadele, istibdadın karşısında, hürriyetin mücadelesidir. Ve bu kutlu mücadele hiçbir kaprise, hiçbir inada kurban edilemez.

Hiçbir şahsi hırsa, hiçbir koltuk hesabına feda edilemez. Milletin iradesi dışında, hiçbir iradeye boyun eğilemez."

Akşener'in 'koltuk sevdası' ve 'kapris' ifadeleri Kılıçdaroğlu''na mesaj olarak yorumlandı.

Son dakika: 6'lı masadan 'kaos' mutabakatı! Yıkımın sinyallerini satır aralarında verdiler