Avrupa Müslüman Forumu'ndan “İslamofobiyi" durdurun mesajı

Forum Başkanı Abdul- Vakhed Niyaz, İsveç'teki saldırıların arkasında Avrupa yönetiminin bulunduğu ve yönetimin göz yummasıyla bu tür çirkin eylemlerin yaşandığını söyledi. Abdul-Vakhed Niyaz ayrıca, Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a, bu olaya verdikleri tepkiden ötürü teşekkür etti.

"MÜSLÜMAN DÜNYASI BAŞKAN ERDOĞAN'I DESTEKLEMİŞ OLSAYDI SORUN HIZLA ÇÖZÜLMÜŞ OLURDU

Programda konuşan Avrupa Müslüman Forumu Başkanı Abdul- Vakhed Niyaz, "Avrupa'da gerçekleştirilen saldırılar sadece Avrupa'yı değil bütün Müslüman ümmetini ve forumu buna karşı çıkmak için harekete geçirdi. Anladığımız gibi bu eylemleri yapan alçak, akılsız kişiler değil bunun arkasında Avrupa'nın yönetimi durmaktadır. Göz yumulmasıyla çirkin eylemler meydana gelmektedir. Avrupa bir savaş açmış ikinci bir savaş başlatmak istiyor. Şu an İskandinav ülkeleriyle Türkiye'nin arası da açılmış oldu. Burada yaşayan Müslümanları zor hale sokmaktadır. Bu durum sadece Müslümanları değil aynı zaman da diğer toplumları da etkilemektedir. Avrupa'da 170 milyon Müslüman yaşamaktadır. Dünya ümmetinin yüzde 10'u. Avrupa'daki Müslümanlar kendi varlıklarını daha açık sesle ortaya çıkarmakta ve Müslümanların rolü daha yükselmektedir. Büyük ihtimal bu provokasyonlar bugünkü Avrupa'da gelişmekte olan Müslümanların etkisini zayıflatmak için yapılmaktadır. Bu saldırılar ilk başta geleneksel değerlere bir saldırıdır. Avrupa Müslüman Forumu'nun bugün Türkiye'de bulunması için ilk başta Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimiz var. Bu çirkin saldırılara en güzel şekilde cevap veren Türkiye yönetimidir. Müslüman ülkeler sadece Türkiye ile bitmiyor, diğer Müslüman ülkeler de var. Onlardan saldırılara karşılık göstermelerini isterdik. Bu sorun daha da çabuk çözülebilirdi. Müslüman dünyası tek vücut olarak bu provokasyonlara karşı çıksaydı ve değerli Başkan Erdoğan'ı desteklemiş olsaydı bu sorun hızlıca çözülmüş oldurdu. Nedense birçok Avrupa ülkesinde homofobi ve antisemitizm yasak, bir suç unsuru olarak ifade ediliyor fakat İslam düşmanlığı ya da İslamofobi ifade özgürlüğü olarak tezahür ediliyor. Bu çifte standart olayıdır" dedi.