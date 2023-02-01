Bakan Akar: Misliyle karşılık veriliyor

Irak'ın kuzeyinde, Musul yakınlarındaki Türk Silah Kuvvetleri'nin Başika Üssü'ne roketli saldırı yapıldı.

Türk yetkilileri taciz atışlarının üs bölgesine isabet etmediğini bildirdi.

Üs bölgesinin çevresine düşen roketler, herhangi bir hasar ya da zayiata yol açmadı.

BAKAN AKAR'DAN AÇIKLAMA

Roketli tacize ilişkin ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar değerlendirmelerde bulundu. "Gerekli karşılığı misliyle veriyoruz." ifadelerini kullanan Akar, tedbirlerin alındığının altını çizdi.

Öte yandan Akar, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde teröristi yok etmek amacıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.