Destici’nin babasının cenazesi, evine getirildi



Babasının kendisi, kardeşleri ve arkadaşlarına hocalık yaptığını ifade eden Mustafa Destici, "Babam bana, kardeşlerine, pek çok arkadaşına, köy sakinlerine ve ilçede yaşayanlara hocalık yaptı. İlçemizde ve köyümüzde pek çok talebeleri vardı. Biz aynı zamanda hocamızı da kaybettik. Babam hayatını dümdüz, dosdoğru yaşamış bir insandı. Ben 5-6 yaşımdan itibaren hatırlıyorum. O yaşlarda tabii biraz daha böyle hayal meyal ama daha sonrasında berrak bir şekilde hatırlıyorum. 50 senesine şahitlik ettim. Elhamdülillah, hiçbir yanlışını görmedik. Hayatını inandığı gibi, emrolunduğu gibi, yüce Allah suresinde 'Emrolunduğu gibi dosdoğru yaşayın' diyor. Babamız da emrolunduğu gibi dosdoğru hayatını yaşadı. Buradaki bütün köylülerimizde, arkadaşları da talebeleri de tanıyan herkes, onun şahididir" ifadelerini kullandı.