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Giriş Tarihi: 1.2.2023 08:22 Son Güncelleme: 1.2.2023 08:35

Gültekin Uysal'dan tepki çeken Ümit Özdağ paylaşımı! "Tecavüze uğramış çocuk psikolojisi..."

Altılı masa ortaklarından Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a yönelik ağır hakaretlerde bulundu. Uysal'ın paylaşımındaki, ''Çocukluğunda tecavüze uğramış çocuk psikolojisi...'' ifadesi sosyal medyada büyük tepki çekerken, ikili arasındaki tartışma Uysal'ın paylaşımını silmesiyle son buldu.

Gültekin Uysal’dan tepki çeken Ümit Özdağ paylaşımı! Tecavüze uğramış çocuk psikolojisi...

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine kısa bir süre kala henüz cumhurbaşkanı adayını açıklamayan 6'lı masa, geçtiğimiz günlerde bir araya gelerek Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni açıkladı.

ÜMİT ÖZDAĞ, UYSAL'I HEDEF ALDI

Millet İttifakı'nın açıkladığı Ortak Mutabakat Metni'ni eleştiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı hedef alarak, "Sizi tarikat ve cemaatleri, devletten çıkaracağız demekten alıkoyan nedir? Saidi Nursi denilen adamın müritlerinden biri olan ortağınız Demokrat Parti Başkanı Gültekin Uysal mı?" ifadelerini kullandı.

HAKARET DOLU PAYLAŞIM: "TECAVÜZE UĞRAMIŞ ÇOCUK PSİKOLOJİSİ..."

Gültekin Uysal ise Ümit Özdağ'ın bu sözleri hakaret dolu bir paylaşımla yanıt verdi.

Uysal paylaşımında, "Çocukluğunda tecavüze uğramış çocuk psikolojisi ile bir ömür boyu alnından, aklından ve ruhundan istesen de silemeyeceğin 'bir darbecinin çocuğu olma' travması ve insiyakla zaman zaman Demokrat Parti ve şahsıma iftira atıyorsun. Şimdi sana anladığın dille cevap veriyorum; Şerefli insanlar iftira atmaz! Yoklukla malul iftiranı sana yedireceğim!" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Uysal'ın paylaşımındaki ''Çocukluğunda tecavüze uğramış çocuk psikolojisi'' ifadesi büyük tepki çekti. İkili arasındaki tartışma Uysal'ın paylaşımını silmesiyle son buldu.

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Gültekin Uysal'dan tepki çeken Ümit Özdağ paylaşımı! "Tecavüze uğramış çocuk psikolojisi..."
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