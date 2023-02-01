Haberler Gündem Haberleri HDP'li Buldan: Cumhurbaşkanı adayımızı Şubat'ın ilk haftası açıklayabiliriz
Giriş Tarihi: 1.2.2023 14:46 Son Güncelleme: 1.2.2023 15:01

HDP'li Buldan: Cumhurbaşkanı adayımızı Şubat'ın ilk haftası açıklayabiliriz

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) başını çektiği Emek ve Özgürlük İttifakı, adaylık açıklamasında bulundu. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, cumhurbaşkanı adaylarını, şubatın ilk haftası kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtti.

HDP’li Buldan: Cumhurbaşkanı adayımızı Şubat’ın ilk haftası açıklayabiliriz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret etmişti. Bu kapsamda partilerin çalışmaları da hız kazanırken, muhalefet kanadında ise aday belirsizliği sürüyor.

6'LI MASA HALA BELİRLEYEMEDİ

Sık sık bir araya gelen 6'lı masa liderleri, son olarak 13 Şubat'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya gelecek. Ortak adayın ise toplantı sonrası açıklanması bekleniyor.

ADAYI AÇIKLAYAMAYABİLİRİZ!

Bir türlü aday belirleyemeyen, iç çekişme ve itirazlarla bugüne kadar gelen 6'lı masada aday konusunun duyurdukları tarihte de netleşmeme ihtimali olduğunu aktaran Ali Babacan cumhurbaşkanı adayını 13 Şubat'ta belirleme niyetinde olduğunu ancak bunun bir hafta ya da 10 gün uzayabileceğini belirtti.

"13 ŞUBAT ÖNCESİ AÇIKLARIZ"

Öte yandan gözler Emek ve Özgürlük İttifakı'na çevrildi.Aday belirsizliğine ilişkin açıklama, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan geldi.

Pervin Buldan, adaylarını Millet İttifakı'ndan önce açıklayacaklarını belirterek, "13 Şubat öncesi açıklarız. Muhtemelen şubat ayının ilk haftası olur." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni slogan: Bay bay Kemal Alpay Özalan’dan Meral Akşener’e Uğur Poyraz hatırlatması: Benzer ifadeleri kullanmıştı Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 6'lı koalisyonun ortak mutabakat metnine tepki: Bunlar vaatleriyle Batı'ya selam veriyor SON DAKİKA! Kılıçdaroğlu "Ben Kemal geliyorum" demişti! CHP'li Tanrıkulu 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayını açıkladı! İmzaladıkları metinden haberleri mi yok? İyi Parti'nin İstanbul Sözleşmesi çıkışı Saadet Partisi'ni kızdırdı 6’lı masada her kafadan ayrı bir ses! Aday yok, tarih belirsiz…

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HDP'li Buldan: Cumhurbaşkanı adayımızı Şubat'ın ilk haftası açıklayabiliriz
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