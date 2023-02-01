HDP’li Buldan: Cumhurbaşkanı adayımızı Şubat’ın ilk haftası açıklayabiliriz

ADAYI AÇIKLAYAMAYABİLİRİZ!

Bir türlü aday belirleyemeyen, iç çekişme ve itirazlarla bugüne kadar gelen 6'lı masada aday konusunun duyurdukları tarihte de netleşmeme ihtimali olduğunu aktaran Ali Babacan cumhurbaşkanı adayını 13 Şubat'ta belirleme niyetinde olduğunu ancak bunun bir hafta ya da 10 gün uzayabileceğini belirtti.