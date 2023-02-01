Hedefler lazer güdümlü ‘CİRİT’ füzesiyle vuruldu

Kars'ta zorlu hava şartlarında devam eden 'Kış Tatbikatı-2023' atış provasında askerler lazer güdümlü 'CİRİT' füzesi ile hedefleri 12'den vurdu. Tatbikata Türkiye, Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, İtalya, Kazakistan, Kosova ve Özbekistan fiilen, Almanya, Bahreyn, Birleşik Krallık, Etiyopya, Katar, Kırgızistan, Kuveyt, Libya, Malezya, Moğolistan gözlemci olarak katıldı. 1758 personelin yer aldığı, 28 farklı tür ve çapta 865 silah kullanılan tatbikat, zor şartlar altında gerçekleştiriliyor. Türkiye ve Azerbaycan tankçıları 850 metre mesafeden düşman tanklarını vurdu. DHA