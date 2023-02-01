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Giriş Tarihi: 1.2.2023 12:40

Hollanda ve Almanya konsoloslukları güvenlik gerekçesiyle kapatıldı

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasının İstanbul’da protesto edilmesi Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu ile Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu olası protesto ve batılı hedeflere yönelik artan tehdit nedeniyle güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Hollanda ve Almanya konsoloslukları güvenlik gerekçesiyle kapatıldı

İsveç'te gerçekleştirilen Kuran'ı Kerim'in yakılması olayı Avrupa Birliği üyesi ülkelerin başkonsolosluklarında güvenlik tedbirlerinin arttırılmasına neden oldu. İstanbul'da artan protestolar nedeniyle Almanya İstanbul Başkonsolosluğunun resmi İnstagram adresi gk.istanbul'dan yapılan açıklamada, konsolosluğun "güvenlik" gerekçesiyle 1 Şubat için kapalı kalacağı, vize ve pasaport işlemlerinin iptal edildiği kaydedildi.

Taksim Gümüşsuyu'ndaki konsolosluğun girişine de "Konsolosluk bugün kapalıdır. Tüm randevular iptal edilmiştir. Güncel gelişmelere internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz" yazısı asıldı.

Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu da hizmet verilemeyeceğini açıklayarak yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki Hollanda Başkonsolosluğu çevresinde olası protestolar İstanbul'daki Hollanda Başkonsolosluğu 30 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçici olarak ziyaretlere kapatılmıştır" denildi.

Konsolosluklar önlerindeki güvenlik önlemleri arttırıldı.

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Hollanda ve Almanya konsoloslukları güvenlik gerekçesiyle kapatıldı
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