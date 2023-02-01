Kabaktepe’den altılı masaya cumhurbaşkanı adayı göndermesi: Matruşka aday krizi ile karşı karşıyalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın bir araya geldiği altılı masanın 11. toplantısı geçen hafta yapıldı. Altılı masanın bu toplantısının ardından önceki gün Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni Ankara'da düzenlenen büyük bir tanıtım töreniyle kamuoyuna ilan etti. Seçim beyannamesi özelliği taşıyan metin büyük tartışma konusu olurken altılı masanın cumhurbaşkanı adayını hâlâ açıklamaması eleştirilere neden oldu.

"ALTILI MASA SÜRECİ GERÇEKTEN MATRUŞKA TEORİSİNDE OLDUĞU GİBİ İLERLİYOR"

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, altılı masanın cumhurbaşkanı adayını hâlâ açıklamamasını matruşkaya benzeterek açıklamalarını sosyal medyadan beyan etti. Kabaktepe, "Matruşkayı bilirsiniz! Matruşka, Rus oyuncak bebektir. Bu anne bebeğin içerisinden bir bebek daha çıkar. Onu açarsanız ondan da bir bebek çıkar. Onu da açarsanız ondan da bir bebek çıkar. Bu durumda kim bebek kim anne işi çözülemez bir hal alır. Altılı Masa süreci gerçekten matruşka teorisinde olduğu gibi ilerliyor" ifadelerini kullandı.

"11 TOPLANTININ SONUCUNDA AÇIKLANANLAR YA KURGU YA DA ÜLKE KAZANIMLARINI YIKMAYA YÖNELİK"

Kabaktepe sözlerine şöyle devam etti: "Her toplantıdan sonra bir toplantı kararı daha çıkıyor. O toplantıdan sonra bir toplantı kararı daha çıkıyor. Neticede mesele çoklu toplantılar ve alınamayan kararlar olarak milletimizin öne geliyor. Toplantıda konuşulanları merak etmek şöyle dursun toplantılarda konuşma yapılıp yapılmadığı bile matruşka bebekte annenin ve bebeğin kim olduğunu bilmek kadar güç. Çünkü 11 toplantının sonucunda açıklananlar ya kurgu ya da ülke kazanımlarını yıkmaya yönelik."

"TAM BİR MATRUŞKA ADAY KRİZİ İLE KARŞI KARŞIYALAR"

Sözlerine devam eden Kabaktepe, "Kimin aday olacağı da tam bir matruşka durumu. Hepsi aday ve aynı zamanda hepsinin de adayı var. Aday olmalarının ve adayları olmanın yanında aday olmamalı dedikleri de var. Bu durumda kim aday, kim aday değil kim kimin adayı tam bir matruşka aday krizi ile karşı karşıyalar" dedi.

"BU MESAFELİ DURUŞ KENDİSİNİ 14 MAYIS'TA DA GÖSTERECEKTİR"

Son olarak ise Kabaktepe, "Milletimiz arkası görünmeyen, niyeti ortada olmayan, kimin ne olduğu belli olmayan yapılara her zaman mesafeli durmuştur. Bu mesafeli duruş kendisini 14 Mayıs'ta da gösterecektir" şeklinde yazdı.