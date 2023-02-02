AK Parti’den bazı ülkelerin İstanbul’daki konsolosluklarını kapatma kararına tepki: Bu sorumsuzluk kabul edilemez

Son dakika haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bazı ülkelerin İstanbul'daki konsolosluklarını kapatmasına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu belirten Çelik, "Bugün güvensiz olarak nitelenebilecek ülkeler; göçmen düşmanı ve İslam düşmanı siyasi hareketlerin demokrasilere meydan okuduğu, kutsal kitabımız Kuran'ı Kerim'e saldırılan yerlerdir." ifadelerini kullandı.
"BU SORUMSUZLUK KABUL EDİLEMEZ"
"Ülkemizdeki bazı büyükelçiliklerin ve başkonsoloslukların ülkemizin güvenlik koşulları hakkında endişe yaymaya dönük açıklamalar yaptıklarını görüyoruz. Bunlar sorumsuz açıklamalardır. Bu sorumsuzluk kabul edilemez.
"GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ VE İSTİHBARAT BİRİMLERİMİZ İŞİNİN BAŞINDADIR"
Türkiye güvenli bir ülkedir. Güvenlik güçlerimiz ve istihbarat birimlerimiz işinin başındadır. Bugün güvensiz olarak nitelenebilecek ülkeler; göçmen düşmanı ve İslam düşmanı siyasi hareketlerin demokrasilere meydan okuduğu, kutsal kitabımız Kuran'ı Kerim'e saldırılan yerlerdir.
"REDDEDİYORUZ..."
Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri geliştirmeyi hedeflemesi gereken misyonların daha özenli ve sorumlu açıklamalar yapmaları gerekir. Türkiye'yi yıpratmaya dönük açıklamaları reddediyoruz."
"ULUSLARARASI BİR OPERASYONLA KARŞI KARŞIYAYIZ"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Farklı bir ülkenin istihbarat elemanı Türkiye'de birkaç kişiye elemanlık teklif etmiş. O istihbarat elemanının kim olduğunu Türkiye Cumhuriyeti biliyor. Bizi yılan gibi ısırmaya çalışanların kim olduğunu biliyoruz. 15 Temmuz'un arkasında da siz varsınız. Çok ve açık. Uluslararası bir operasyonla karşı karşıyayız.
Madem o kadar çok biliyordunuz avucunuzun içindeki PKK'nın ve YPG'nin İstiklal Caddesi saldırısını niçin Türkiye'ye haber vermediniz? Organize ettiğiniz, arkasında olduğunuz İstiklal Caddesi patlamasını neden Türkiye ile paylaşmadınız?" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
İsveç'te 21 Ocak'ta aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın Kuran yakmasına izin verilmesi Türkiye'de tepkilere yol açtı. Paludan, İsveç'ten sonra 27 Ocak'ta da Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kuran yakarken, Danimarka'nın Ankara büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.