AK Parti’den bazı ülkelerin İstanbul’daki konsolosluklarını kapatma kararına tepki: Bu sorumsuzluk kabul edilemez

"REDDEDİYORUZ..."

Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri geliştirmeyi hedeflemesi gereken misyonların daha özenli ve sorumlu açıklamalar yapmaları gerekir. Türkiye'yi yıpratmaya dönük açıklamaları reddediyoruz."

"ULUSLARARASI BİR OPERASYONLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Farklı bir ülkenin istihbarat elemanı Türkiye'de birkaç kişiye elemanlık teklif etmiş. O istihbarat elemanının kim olduğunu Türkiye Cumhuriyeti biliyor. Bizi yılan gibi ısırmaya çalışanların kim olduğunu biliyoruz. 15 Temmuz'un arkasında da siz varsınız. Çok ve açık. Uluslararası bir operasyonla karşı karşıyayız.