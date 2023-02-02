Al poliçeyi ver üst kurul delegeliğini! Çiftliği gibi yönetmiş

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan İYİ Parti Bursa İl Kongresi'nde Gökçeada ve Eceabat İlçe Belediye başkanlarının üst kurul üyesi yapılması partide gerginliğe neden olmuştu.

ADAM MI KALMADI?

Ünal Çetin'in ve Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli'nin üst kurul üyesi seçilmesi; parti tabanında "26 bin üyesi olan Bursa'da adam mı kalmadı ki, Çanakkale'nin iki belediye başkanı Ankara delegesi olarak yazıldı?" tepkisine neden olurken başkanların üye yapılmasının nedeni bugün ortaya çıktı.

BÜYÜK JEST

Gökçeada ve Eceabat Belediyesi'nin tüm sigorta işlerinin milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa eden Bursa İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu'na ait Selçuk Türkoğlu Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti tarafından yapıldığı belirlendi. Bu durum parti içerisinde büyük gerginliğe neden olurken bazı partililer "Bursa Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Tevfik Demir ile Kestel İlçe Başkanı Emin Elüstü listede yok. Çanakkale'den iki ilçe belediye başkanı var. Al poliçeyi ver üst kurul üyeliğini. Bakalım Meral Hanım buna ne diyecek?" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

BELGELER DOĞRULADI

Yaşanan gelişmelerin ardından Bursa İYİ Parti'de tepkiler çığ gibi büyürken, Başkan Ünal'ın belediyenin araç filosunun sigorta sözleşmeleri de ortaya çıktı. Belgelerde belediye ait 17 A** 3** plakalı zabıta aracına ait 3********* numaralı trafik sigortası poliçesini kesen acentenin Selçuk Türkoğlu Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. olduğu belirlendi.