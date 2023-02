Bakan Karaismailoğlu: Türkiye’yi ulaşımda uluslararası bir koridora çevireceğiz

METRODA YERLİ SİNYALİZASYON SİSTEMİ DÖNEMİ



"Son 20 yılda yerli sanayimizi geliştirerek ithal ettiğimiz teknoloji ürünlerinin miktarını düşürdüğümüz ve ürettiğimiz milli teknoloji ürünleriyle dünya çapında küresel bir üretici, ihracat ülkesi olduğumuz artık bilinen bir gerçektir" diyen Karaismailoğlu, konuşmasına şöyle devam etti: "Çağın gerektirdiği bütün donanımlara sahip olan ve her adımını planlayarak geleceğe küresel oyun kurucu olarak ilerleyen Türkiye, sesini tüm dünyaya duyurdu. Haberleşme, ulaşım, savunma, sanayi, otomotiv, denizcilik… Hayata geçirdiğimiz tüm projelerde yerlilik ve millilik hususlarını ön planda tutuyoruz. Örneğin 22 Ocak'ta açılışını gerçekleştirdiğimiz Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nda bakanlığımızın destekleriyle ilk defa yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sinyalizasyon sistemi kullanılıyor. Burada edindiğimiz deneyimlerle metro inşalarında artık yeni bir döneme girdik. Artık metro hatlarımızın yapım aşamasından elektrifikasyon ve sinyalizasyon aşamasına kadar her süreci kendi mühendisliğimizin ürünü, yani yerli ve milli olarak gerçekleştiriyoruz. Çok yakında hızlı tren hatlarımızda Türasaş'ın ürettiği milli trenleri kullanacağız. Özgün tasarım ve ileri teknolojiyle elektrikli ana hat lokomotif üretiminde dışa bağımlılığın ortadan kaldırılmasını hedefliyoruz. Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşması için yüksek teknolojiye ve katma değerli ürünlere ihtiyacı var. 5G de bunların en önemlilerinden biri. 5G'de yerli ve milli ürün tedariki hususlarında üniversitelerle ve sanayiyle iş birliği sağlayarak tüm paydaşları bir araya getiren projelerimizle sektör ihtiyaçlarına göre çalışmalarımıza yön veriyoruz. Bildiğiniz üzere, güneş balçıkla sıvanmaz. Ne yaparlarsa yapsınlar ne derlerse desinler biz yatırımlarımızı kesmeyeceğiz. Aksine yeni projeler üreterek Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısını daha da güçlendireceğiz. Türkiye'yi Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Kafkaslar ve Kuzey Karadeniz ülkeleri açısından ulaşımın her yönünde uluslararası bir koridora çevireceğiz."