Bakan Karaismailoğlu: Türkiye’yi ulaşımda uluslararası bir koridora çevireceğiz

Turkuvaz Medya Grubu'nun düzenlediği 'Türkiye Yüzyılı Zirvesi & Para Sohbetleri'ne Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu gönderdiği bir video mesajla katıldı.
"TÜRKİYE YABANCI YATIRIMCILARI ÇEKMEYE DEVAM EDİYOR"
Türkiye'nin yüzyılının altyapısını hazırlamak için aralıksız çalıştıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, zirveye açılışını yaptıkları Afyonkarahisar Şuhut Yolu nedeniyle Afyonkarahisar'dan katıldığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinin bağımsızlık üzerine kurulduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "O da ancak ekonomik bağımsızlık ile mümkündür. Son 20 yılda hayata geçirilen köklü ekonomik reformlar ve uygun yasal altyapının tesis edilmesi sayesinde ülkemiz pek çok ekonomik dalgalanmadan, hatta ataklardan başarıyla çıktı. Türkiye avantajlı konumuyla, sunduğu güven ortamıyla yabancı yatırımcıları çekmeye devam ediyor. Başarılı ekonomik performansı, genç nüfusu, yetişmiş iş gücü, liberal ve reformcu yatırım ortamı, gelişmiş altyapısı, avantajlı coğrafi konumu, her geçen gün ülkemizin gücüne güç katıyor" dedi.
"2023 YILI YENİ BİR MİHENK TAŞI OLACAK"
2020 yılında başlayan pandemi ve ardından Ukrayna-Rusya savaşı gibi bölgesel istikrarsızlıklar nedeniyle küresel belirsizliklerin çok daha fazla hissedildiği zorlu bir dönemden geçtiğimizin altını çizen Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi: "Dünyanın en büyük ekonomileri sarsılmış durumda. Buna rağmen güçlü bir ekonominin inşası için uyguladığımız politikalar, köklü reformlarımız ve dev yatırımlarımızla 2022 yılı 254 milyar dolar ihracatla rekor bir seviyede kapanmıştır. Bu zorlu süreçte bölgemizdeki adeta bir istikrar adası olarak ön plana çıkmaktayız. 2023 yılı bütün çabalarımızın karşılığını almaya başladığımız yeni bir mihenk taşı olacaktır. Bağımsız ve güçlü bir ekonominin oluşturulması ve sürdürülmesinde elbette ki altyapı yatırımlarının önemi ve yeri çok büyüktür. Son 20 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 1 trilyon 743 milyar TL yatırım gerçekleştirdik. Bugüne kadar Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprüleri, İstanbul Havalimanı, Ordu Giresun ve Rize Artvin Havalimanları, İstanbul – İzmir, Kuzey Marmara, Ankara-Niğde Otoyolları gibi Türkiye'yi geleceğe taşıyan ve dünyayı Türkiye'ye bağlayan nice dev ulaştırma yatırımlarını yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirdik. Havayolu, karayolu, demiryolu ve denizcilik alanında kamu – özel sektör iş birliğiyle yapılan yatırımlarımız incelendiğinde, 2024 yılında elde edeceğimiz gelirler ve ödemeler başa baş noktasına gelecektir. 2025 yılında gelirlerimiz, yapacağımız ödemelerin üzerinde olacaktır. Böylece ulaştırma sektöründe kamu – özel sektör iş birliğiyle inşa edilen eserler sayesinde hazinemize net nakit akışı sağlanacak, devletimiz ilave gelire kavuşacaktır."
METRODA YERLİ SİNYALİZASYON SİSTEMİ DÖNEMİ
"Son 20 yılda yerli sanayimizi geliştirerek ithal ettiğimiz teknoloji ürünlerinin miktarını düşürdüğümüz ve ürettiğimiz milli teknoloji ürünleriyle dünya çapında küresel bir üretici, ihracat ülkesi olduğumuz artık bilinen bir gerçektir" diyen Karaismailoğlu, konuşmasına şöyle devam etti: "Çağın gerektirdiği bütün donanımlara sahip olan ve her adımını planlayarak geleceğe küresel oyun kurucu olarak ilerleyen Türkiye, sesini tüm dünyaya duyurdu. Haberleşme, ulaşım, savunma, sanayi, otomotiv, denizcilik… Hayata geçirdiğimiz tüm projelerde yerlilik ve millilik hususlarını ön planda tutuyoruz. Örneğin 22 Ocak'ta açılışını gerçekleştirdiğimiz Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nda bakanlığımızın destekleriyle ilk defa yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sinyalizasyon sistemi kullanılıyor. Burada edindiğimiz deneyimlerle metro inşalarında artık yeni bir döneme girdik. Artık metro hatlarımızın yapım aşamasından elektrifikasyon ve sinyalizasyon aşamasına kadar her süreci kendi mühendisliğimizin ürünü, yani yerli ve milli olarak gerçekleştiriyoruz. Çok yakında hızlı tren hatlarımızda Türasaş'ın ürettiği milli trenleri kullanacağız. Özgün tasarım ve ileri teknolojiyle elektrikli ana hat lokomotif üretiminde dışa bağımlılığın ortadan kaldırılmasını hedefliyoruz. Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşması için yüksek teknolojiye ve katma değerli ürünlere ihtiyacı var. 5G de bunların en önemlilerinden biri. 5G'de yerli ve milli ürün tedariki hususlarında üniversitelerle ve sanayiyle iş birliği sağlayarak tüm paydaşları bir araya getiren projelerimizle sektör ihtiyaçlarına göre çalışmalarımıza yön veriyoruz. Bildiğiniz üzere, güneş balçıkla sıvanmaz. Ne yaparlarsa yapsınlar ne derlerse desinler biz yatırımlarımızı kesmeyeceğiz. Aksine yeni projeler üreterek Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısını daha da güçlendireceğiz. Türkiye'yi Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Kafkaslar ve Kuzey Karadeniz ülkeleri açısından ulaşımın her yönünde uluslararası bir koridora çevireceğiz."
YENİ HIZLI TREN HATLARI GELİYOR
Zirve daha sonra 'Yeni Yüzyılın Altyapısı' paneliyle devam etti. A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner'in yönetiminde gerçekleşen panelde, TCDD İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Pezük, "Pandemi sebebiyle karayollarında yaşanan zorluklar, fiyatlardaki artışlar, konteyner teminindeki güçlükler demiryolu taşımacılığını öne çıkardı. 1.460 km hızlı tren hattımız var. YHT yatırımlarında dünyada sekizinci, Avrupa'da altıncıyız. YHT konforuyla ve hızıyla bugüne kadar 70 milyonun üzerinde yolcu taşıdık" dedi. Pezük, şöyle devam etti: "4.580 km'lik hızlı tren yapım çalışmalarımız devam ediyor. Ankara-Sivas YHT hattı da ekleniyor. Çalışmalarımız son aşamaya geldi, yakında açacağız. Seyahat süresi 12 saatten 2 saate düşecek. Ankara-İzmir projesiyle seyahat süremiz 3 saat 30 dakika olacak. Hatlarımızı elektrikli hale getirmeye çalışıyoruz. Elektrikli hat oranını yüzde 200 artırarak 6.244 km'ye ulaştırdık. 642 km'lik güzergahta yapım çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz hatlarımızın tamamını elektrikli hale getirmek. Amacımız raylı ulaşım konusunda ülkemizi teknoloji ihraç eden öncü bir ülke konumuna getirmek. 2053 yılında YHT bağlantısına sahip il sayısını 8'den 52'ye çıkarmayı hedefliyoruz."
Kuzey Marmara Otoyolu'ndan günde 400 bin araç geçiyor
Ulaşım alanındaki değişimi karayolları kapsamında en iyi ifade eden yolun Kuzey Marmara otoyolu olduğunu vurgulayan Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin, "Kıtaları birbirine bağlarken sosyo ekonomik açıdan çok büyük bir transfer ağı üstlendik. Kuzey Marmara Otoyolu bu sene 29 Ekim'de 5'inci yılını dolduruyor. Beşinci yılımızı da beş büyük projeyle karşılıyoruz" dedi. Uluğtekin, yapılan eleştirilere yönelik de şunları söyledi: "Maliyetlerin nasıl arttığını hepimiz biliyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu 2030'da devlete teslim edilecek. Sadece 2030 yılında bu yolu yapsaydık kaça mal edecektik onu soruyorum. Devletimiz nasıl öngörüyorsa öyle işletir, ama elinde ihale edeceği çok güzel bir malzeme var. Daha fazla söze gerek yok. Günde 400 bin araç geçiyor."
"YAP İŞLET DEVRET, HİZMET KALİTESİ GETİRİYOR"
ICA İçtaş Genel Müdürü Serhat Soğukpınar ise panelde şunları söyledi: "Yap işlet devret sadece bir finansal model değil. Girdiği her sektöre hizmet kalitesi de getiriyor. Ürettiğinizi nihai tüketiciye hızla ulaştırmanız gerekiyor. Bizim burada en geride kalmış eksik parçamız demiryolu. Bunu da sağladığımız zaman Türkiye'den dünyaya dağılacak merkez haline gelebiliriz. 2023 ve sonrasındaki yüzyıl projemiz de bu olacaktır. Bizim hiçbir eksiğimiz yok, fazlamız var. Kamu ve özel sektör iş birliğinin getirebileceği dinamizm budur. Çin'de, Almanya'da üretilen şeyleri biz de üretiriz. Sadece inanmamız gerekiyor. Müteahhitlik, teknoloji anlamında yapamayacağımız hiçbir şey yok."
TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclis Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Türkiye 20 yılda çok önemli işler yaptı. Karayolu, demir ve deniz yolunda 184,5 milyar dolarlık yatırım yaptı. Son 20 yılda bu kadarlık yatırım yapan başka ülke yok" dedi. Ilıcalı, şöyle devam etti: "Kamu-özel sektör iş birliği olmasaydı bu projeler yapılamazdı. 2003-2021 arasında otoyollara 112,4 milyar dolar, deniz yollarına ise 2 milyar dolar harcanmış. 2023-2053 vizyonunda bu yatırımı 10 katına çıkarmayı hedefliyoruz."
TÜRKİYE YÜZYILI ZİRVESİ'NE GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞİ
Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nin ana sponsorları Aydem Enerji, Demirören Holding, Erciyes Holding, Halkbank, Kalyon, Koza Altın İşletmeleri, Turkcell, Türk Hava Yolları, Türk Telekom, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Aydınlı, EnerjiSA I EnerjiSA Üretim, Kuzu Grup destek sponsorları ise Artaş Grubu, Cengiz Holding, DAP, EPİAŞ, Eren Enerji, ICA, Kuzey Marmara Otoyolu, Koleksiyon, Papara, Philip Capital, Shell, Suryapı, Torkam Holding, Kargomsende, Tedaş, TEİAŞ, EÜAŞ, Tenmak, TPIC, Türkiye Petrolleri, Botaş, Botaş International, Eti Maden, TKİ, TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İştirakler, MTA ve MAPEG oldu