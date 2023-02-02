İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Jandarma Genel Komutanlığı 2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. ABD'nin Türkiye'ye yaptığı güvenlik uyarısının ardından bazı yabancı misyonlar Başkonsolosluklarını kapattı. Bu karara yönelik Bakan Soylu, ''Türkiye'ye bir psikolog harp yürütülmektedir'' diyerek tepki gösterdi.

Terör örgütlerini besleyenlerin kim olduğunu biliyoruz. PKK-PYD besleyen Amerika Birleşik Devletidir. Yıllardır parayla, lojistikle ve insan kaynağı ile besleyen Amerika ve Batı bir terör devleti kurdurma hayalinden vazgeçmiş değildir. Amerika ve Batı bizim bu coğrafyada bağımsız ve özgür olmamızı istememektedir.

15 GÖZALTI, 5 TUTUKLAMA

60 milyon turist hedefi koyduğumuz günde, Türkiye'de yeni bir psikolojik harp başlatmanın eşiğinde olmuşlardır. Operasyonlar 15 kişi gözaltına alındı, 5 kişi de tutuklandı. İstedikleri kişileri hapisten çıkaramayınca metnin altına imza atan büyükelçiler, Türkiye'ye hukuk operasyonu yapmak isteyen büyükelçiler, şimdi Türkiye'ye bir terör operasyonu gerçekleştirmeye çalışıyorlar.

''ULUSLARARASI BİR OPERASYONLA KARŞI KARŞIYAYIZ''

Farklı bir ülkenin istihbarat elemanı Türkiye'de birkaç kişiye elemanlık teklif etmiş. O istihbarat elemanının kim olduğunu Türkiye Cumhuriyeti biliyor. Bizi yılan gibi ısırmaya çalışanların kim olduğunu biliyoruz. 15 Temmuz'un arkasında da siz varsınız. Çok ve açık. Uluslararası bir operasyonla karşı karşıyayız.

Madem o kadar çok biliyordunuz avucunuzun içindeki PKK'nın ve YPG'nin İstiklal Caddesi saldırısını niçin Türkiye'ye haber vermediniz? Organize ettiğiniz, arkasında olduğunuz İstiklal Caddesi patlamasını neden Türkiye ile paylaşmadınız?"

NE OLMUŞTU?

İsveç'te 21 Ocak'ta aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın Kuran yakmasına izin verilmesi Türkiye'de tepkilere yol açtı. Paludan, İsveç'ten sonra 27 Ocak'ta da Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kuran yakarken, Danimarka'nın Ankara büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Türkiye'de bir terör saldırı düzenlenebileceğine dair ABD'den uyarılar geldi, ABD'nin elindeki istihbaratı diğer ülkelere de aktarmasından sonra 27 Ocak'ta ABD, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya ve İsveç, Türkiye'ye ilişkin seyahat uyarıları yayınladı.

ABD'den gelen uyarıda; "Avrupa'da son zamanlarda Kuran yakma olaylarının ardından ABD hükümeti, vatandaşlarını teröristlerin Türkiye'deki ibadethanelere olası misilleme saldırılarına karşı uyarıyor. Teröristler, ibadet yerlerini veya Batılıların sık sık ziyaret ettiği yerleri hedef alarak, çok az uyarıda bulunarak veya hiç uyarı vermeden saldırabilirler" dedi.

İçişleri Bakanlığı buna ilişkin olarak "Daha önce dost bir ülkeden de gelen ve söz konusu ülkenin güvenlik uyarısı notunda da adı geçen şahıslar, gözaltına alınmıştır" şeklinde açıklamada bulundu.

31 Ocak ve 1 Şubat'taysa İstanbul'daki Britanya, Hollanda ve Almanya başkonsoloslukları 'güvenlik' gerekçesiyle geçici olarak kapandı. Kanada ve Fransa konsoloslukları 'saldırı ihtimali'ne karşı vatandaşlarını uyarılarda bulundu.