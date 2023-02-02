Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan, yarın Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Albin Kurti ile görüşecek
Giriş Tarihi: 2.2.2023 23:15

Başkan Erdoğan, yarın Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Albin Kurti ile görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Albin Kurti ile görüşecek.

AA
Başkan Erdoğan, yarın Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Albin Kurti ile görüşecek

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Albin Kurti yarın Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

İstanbul'da gerçekleşecek görüşmelerde, Türkiye ile Kosova arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ayrıca Balkanlar başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan, yarın Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Albin Kurti ile görüşecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA