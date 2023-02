Başkan Erdoğan’dan Altılı Masa çıkışı: Milletimiz bu yağmacılara yeter diyecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.Adayı belirlemekte tembelsiniz, orasını anladık da bari vaatlerinizi oluştururken azıcık ders çalışsaydınız. Şehir hastanelerini kapatma, milletin malı olan Külliye'nin kapısına kilit vurma, yeni bakanlıklar icat etme gibi vaatleri var. "Kayyumu kaldıracağız, belediyelere özerklik vereceğiz" gibi ifadeleriyle HDP'ye selam veriyorlar. "OHAL kararnamelerini iptal edeceğiz" diyerek kamudan uzaklaştırılan kapı arkası ortakları PKK'lılara ve FETÖ'cülere selam veriyorlar. Genelkurmay Başkanlığı ve MİT Başkanlığı'na sataşarak bu kurumlarımızın sınırlarımız dışında bile tepelerine binip başlarını ezdiği tüm terör örgütleriyle onları kullananlara selam veriyorlar. "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne, savunma sanayii projelerine, kamu-özel yatırımlarına dokunacağız" diyerek Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsız olan Batı'ya selam veriyorlar. Ülkemizin egemenlik haklarından vazgeçmesi şartına bağlanan F-35 projesine geri döneceklerini söyleyerek en yetkili ağızlarıyla bilinçli ve sistematik Türkiye düşmanlığı yaptığını itiraf edenlere selam veriyorlar. Ege'deki haklarımızı koruma mücadelemizden vazgeçeceklerini söyleyerek Yunanistan'a selam veriyorlar. Eski Türkiye'ye dair ne varsa hepsini canlandırma vaadiyle darbecilere, vesayetçilere selam veriyorlar. Bir tek, ihtiyaç duymadıkları için olacak, kazanımları ve hayalleriyle aziz milletimizin kendisine selam vermemişler.Milletten alamadıkları iktidara, darbecilerin, vesayetçilerin ihsanı olarak konmak bunların tarihinde var. Dün hayallerini ve hayatını çaldıkları merhum Menderes'in bugün de sloganını çalarak genel merkezlerine asmışlar. Bunların Allah'tan korkularını bilmeyiz ama milletten utanmadıkları da kesin. Millet 14 Mayıs'ta bir kez daha bu hasis, muhteris, utanmazlık siyasetine "yeter" diyecek. Biz milletimizle gönül bağımızı hiç zayıflatmadık. Birileri kendi sırça köşklerinde siyasetçilik oynayadursun, biz her fırsatta milletimize gittik, gidiyoruz.Kısır siyasi ihtirasları, günübirlik çıkarları uğruna bir araya gelenlerin, taksimatta nasıl birbirlerine düştüklerini ibretle takip ediyoruz. Entrikanın, Bizans tipi taht kavgalarının arkası kesilmiyor. Bizimle siyaset sahnesinde mücadeleye cesaret edemedikleri için 16 yıl önceki '367 vari' hukuk skandallarıyla önümüzü kesmeye gayret ediyorlar. Adını doğru koymak lazım, bunlar ülkenin yönetimine değil milletin kazanımlarını yağmalamaya talipler. Milletimiz 14 Mayıs'ta bu yağmacılara "yeter" diyecek.Altılı Masa, ülkenin en önemli sorununun ekonomi olduğunu söylüyor. Tek çözüm önerileri, Merkez Bankası'nın İstanbul'daki Dünya Finans Merkezi'ne giden birimlerini tekrar Ankara'ya döndürmek. Siz dün benim yanımda değil miydiniz? Biz Merkez Bankası'nın, Ziraat Bankası'nın İstanbul'a gidişini konuşmadık mı? O gün siz ne iş yapıyordunuz? Herhalde bunlar uykudaydı. Türkiye'nin son 20 yılda ortalama yüzde 5.5 büyüdüğünden haberleri yok. Önümüzdeki 5 yılda yıllık yüzde 5 büyüme vaadinde bulunuyorlar. Sadece 2020'den 2022'ye istihdamın 5 milyona yakın arttığından bihaberler. Önümüzdeki 5 yılda 5 milyon istihdam sözü veriyorlar. Her tarafı dökülen derme çatma bir programla milletin karşısına çıkıyorlar. Türkiye böyle sakil bir muhalefeti hak etmiyor. Daha vaatlerini kâğıda dökme aşamasında bu kadar pespayece davrananların Allah muhafaza yarın öbür gün sorumluluk üstlendiklerinde ülkeyi ne hale getireceklerini varın siz düşünün. Bir kısım eski bürokrat, teknokrat tayfası bunların kanına girmiş, bir şeyler çiziktirip ortak politika diye önlerine koymuş. Masa tayfası da matah bir şey sandıkları bu metne sarılıp milletin huzuruna çıkmış.Bay Kemal herhalde Yusufeli Barajı'nı da, Togg'u da kapatırsın. Bay Kemal, senin gücün bunlara yetmez. Bu millet seni öyle kovalar ki kaçacak delik ararsın.Adaylığı zor yetiştirecekler. Slogandı, programdı, vizyondu onlar hiç yetişmez. Memleketin her işi gibi, muhalefetin adayının sloganını bulmak da bize kaldı. Madem Bay Kemal bu ifadeyi o kadar sevdi, öyleyse kendisine bundan sonra kullanabileceği yeni sloganını da vereyim: Bay Bay Kemal. Alsın tepe tepe kullansın. Telifini de istemeyiz. Bizden yana helali hoş olsun. Bunları söyleyince muhalefet, "Erdoğan bizimle maytap geçiyor" diye feveran ediyor. Dalga geçilecek iş yaparsanız, elbette geçeriz.İçlerinden birisi 'Batı bize aferin diyecek', yazıklar olsun! Sen Batı'nın 'Aferin' demesine bu kadar muhtaç mıydın? Düştükleri hale bak.ADAY tantanasından politika metni fiyaskosuna kadar, bir dönem ülkemizde tam da bu konuları işleyen komedi dizisinde (Sayın Bakanım) yer alan bir bölümü hatırladım. Orada 'Muhalefetin amacı iktidara gelmek değil midir?' diyen bir oyuncuya, diğer oyuncunun verdiği ibretlik cevap şöyle: 'Türkiye'de muhalefetin amacı iktidar olmak değil, muhalefetten düşmemektir.' Bu sözü bir diğer oyuncu da 'Muhalefette olmak, iktidarda olmaktan iyi, aynı maaşı alırsın, sorumluluk almazsın' diyerek tamamlıyordu.İSVEÇ, boşuna uğraşma; sen benim mukaddes kitabım Kuran'ın yakılmasına, yırtılmasına ve senin koruma görevlilerinle birlikte bunun yapılmasına müsaade ettiğin sürece sizin NATO'ya girmenize 'evet' demeyiz. Finlandiya konusunda bakışımız olumlu ama İsveç konusunda olumlu değil. Bunu da böyle bilin.Grup toplantısını izlemeye gelen Bilecikli yaşlı bir kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılarak bir süre sohbet etti.