Cumhurbaşkanımızın bu birinci dönemidir, ikinci defa adaylığı söz konusudur. Anayasaya göre aday olması ile ilgili hiçbir problem yok. Hiçbir tereddüt, hukuki olarak hiçbir problem yoktur." dedi.

Son Dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Başkan Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklama | Video