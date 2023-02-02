CHP’de bot savaşı! İfşa olunca anketi hemen sildiler

ANKETİ YAPAN HESAP, İFŞA ETTİ: "EKREMCİLER BUNU BOT DEMEK İÇİN YAPMIŞ OLAMAZLAR MI?"

Bot hesabın oy attığını ifşa eden hesabın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Anket bot oy basılması sonrası aniden Kılıçdaroğlu'nun yüzde 50+ olması sebebiyle silinmiştir. Bu da Kılıçdaroğlu'nun sağlam bir destekçisiyle olan konuşmamız" diyerek Kılıçdaroğlu'nun destekçisiyle yapılan konuşmayı da ifşa etti.

Hesabın Kılıçdaroğlu destekçisi hesapla konuşmasında kendilerinin böyle bir şey yapmadığını açıklamasından sonra "Ekremciler bunu bot demek için yapmış olamazlar mı?'' sorusunu yönelttiği görüldü. Bot hesaplardan oy atılması olayında Kılıçdaroğlu taraftarları İmamoğlu'nun trollerinin bunu yapabileceğini iddia etti.