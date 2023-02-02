CHP’de bot savaşı! İfşa olunca anketi hemen sildiler

Sosyal medya platformu Twitter'da anket çalışması yapan Anketler ve Raporlar (PRaporlar) isimli hesap bu sefer takipçilerine "Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı?" sorusunu yönelterek bazı isimleri ankette sıraladı. Bu isimler arasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş vardı.
CHP'NİN BOT HESAPLARI ANKETTE DEVREYE GİRDİ: "ANKETE BOT OY ATILDI"
Twitter'daki anket çalışması normal bir seyirde ilerlerken Anketler ve Raporlar isimli hesap bir tuhaflık fark edince anketi sosyal medya hesabından kaldırdı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından neden anketin kaldırıldığına yönelik sorular üzerine anketi yapan hesap yine aynı hesaptan bir açıklama yaptı. Hesap ankette birinci ve ikinci saatlerde anketin normal ilerlediğini ama daha sonradan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aniden yüzde 50'den fazla oy aldığını ve oylama bot hesap kullanıldığının açığa çıktığını ifade etti.
ANKETİ YAPAN HESAP, İFŞA ETTİ: "EKREMCİLER BUNU BOT DEMEK İÇİN YAPMIŞ OLAMAZLAR MI?"
Bot hesabın oy attığını ifşa eden hesabın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Anket bot oy basılması sonrası aniden Kılıçdaroğlu'nun yüzde 50+ olması sebebiyle silinmiştir. Bu da Kılıçdaroğlu'nun sağlam bir destekçisiyle olan konuşmamız" diyerek Kılıçdaroğlu'nun destekçisiyle yapılan konuşmayı da ifşa etti.
Hesabın Kılıçdaroğlu destekçisi hesapla konuşmasında kendilerinin böyle bir şey yapmadığını açıklamasından sonra "Ekremciler bunu bot demek için yapmış olamazlar mı?'' sorusunu yönelttiği görüldü. Bot hesaplardan oy atılması olayında Kılıçdaroğlu taraftarları İmamoğlu'nun trollerinin bunu yapabileceğini iddia etti.
"7'Lİ MASANIN BİLEŞENLERİNİN ARASINDA BOT SAVAŞI MI BAŞLAMIŞ?"
Bot hesapların ankete müdahale ettiğini ortaya çıkartan hesap, anketi ve paylaşımını sonradan sildiğini ama sileceğini muhataplarına sosyal medyadan bildirdiğini ve kimsenin bot hesapların müdahale ettiği anketi sil dediği için silmediğini açıkladı.
Ayrıca şunları yazdı: "Bir saat önce CHP'li arkadaşlarımızın iftirasıyla karşı karşıya kaldık, süreci anlattık. Şu anda da 'Tweet Sildirince" diyerek siz iftira atıyorsunuz. Ama bahsettiğiniz gibi bir tweet sildirme yok, tweeti 00.00'da sileceğimizi yarım saat öncesinden muhataplarına belirtmiştik"
"7'Lİ MASANIN BİLEŞENLERİNİN ARASINDA BOT SAVAŞI MI BAŞLAMIŞ?"
Sosyal medyadan ise hesabın açıklamaları ve ankete bot müdahalesi ifşası sonrasında çeşitli yorumlar geldi. Gazeteci-yazar Aslan Değirmenci de yedili masada bot hesap savaşının başladığına vurgu yaparak "Nasıl yani… 7'li masanın bileşenlerinin arasında bot savaşı mı başlamış?" sorusunu yöneltirken "Ajansları fena çuvallamış!" yorumunu yaptı.
"CHP'NİN BOT HESAPLARI İFŞA OLDU" YORUMLARI YAPILDI
Sosyal medyada CHP'de bot savaşlarının başladığı, altılı masa bileşenlerinin botlarla sosyal medyada manipülasyon içerikleri ürettiği yönünde yorumlar da yapıldı. Anketi yapan hesabın ise bunu dile getirmesi sonucu sosyal medya kullanıcıları tarafından CHP'nin bot hesapları aktif kullandığının ifşa olduğu dile getiriliyor.