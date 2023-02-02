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Giriş Tarihi: 2.2.2023

Destici’nin babası son yolculuğuna uğurlandı

Destici’nin babası son yolculuğuna uğurlandı
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin vefat eden babası Ali İhsan Destici (89) son yolculuğuna uğurlandı. Eskişehir'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Destici için önce Günyüzü ilçesi Gecek Mahallesi'nde tören düzenlendi. Törene BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı. Ali İhsan Destici'nin cenazesi, omuzlarda taşınarak Gecek Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazı sonrasında konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise Ali İhsan Destici'nin geride hayırlı evlatlar bıraktığını söyleyerek taziyelerini iletti.
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Destici’nin babası son yolculuğuna uğurlandı
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