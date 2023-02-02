Fuat Oktay’dan Altılı koalisyona: Kızılelma’dan Yunanistan kadar çekiniyorlar

ATO Congresium'da düzenlenen 5. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın açılış töreninde konuşan Oktay, Türkiye'de teknolojiye dair ne varsa çoğunun AK Parti iktidarında hayata geçirildiğini vurguladı. Mart ayında TOGG'un yollarda olacağını belirten Oktay, altılı masayı da yerden yere vurarak, "Muhalefetteki kafaya kalsaydı bugün ne çığır açan teknolojiler arasında gösterilen yerli ve milli ürünlerimiz olurdu ne de dünyaya uyum sağlayabilen bir tasarım ve üretim altyapımız olurdu. Görünen o ki Türkiye'nin tarım teknolojisi, yenilenebilir enerji altyapısı, nükleer enerji yatırımları, savunma sanayisi 6+1'lik masa için tehdit oluşturuyor" şeklinde konuştu.

"İTHAL DANIŞMANLARA İHTİYACIMIZ YOK"

Türkiye'nin yerli ve milli projelerle yükselmeye devam edeceğini kaydeden Oktay, "Yunanistan Kızılelma'dan ne kadar çekiniyorsa bunlar da o kadar çekiniyor. Dışarıdaki Türkiye düşmanları ülkemizin enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmasını ne kadar istemiyorsa altılı masa da o kadar istemiyor. Masalarının gizli ortağı FETÖ ve PKK Türkiye'nin tam bağımsız olmasını ne kadar istemiyorsa bunlar da o kadar istemiyor. 'Türkiye'nin bugüne kadar yaptıklarını tersine çevireceğiz' diyorlar. Biraz zor yaparsınız. Biz ne bunların gerici zihniyetine bakarız ne ülkemiz üzerinde oynanmaya çalışılan oyunlara müsaade ederiz. İthal danışmanlara da kiralık akıl hocalarına da ihtiyacımız yok" şeklinde konuştu.

FUARA TOGG DAMGASI

Öte yandan fuarda sergilenen yerli ve milli otomobil TOGG ile ağır sınıf taarruz helikopteri katılımcılardan büyük ilgi gördü. Son teknoloji elektrikli araçla bol bol fotoğraf çektiren vatandaşlar, TOGG'un her köşesini dikkatle incelemeyi de ihmal etmedi.