Muhalif gazeteci Kadri Gürsel, 6’lı masanın yetki kaosuna isyan etti: Ülkenin bu şekilde yönetilmesi mümkün değil

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine kısa bir süre kala 11. toplantısını gerçekleştiren Altılı Masa, henüz cumhurbaşkanı adayını belirleyemedi. Altılı Masanın ortakları arasındaki 'yetki krizi' ise büyüyor.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanının "Ben sizin sözünüzü dinlemiyorum" dediği zaman kriz çıkacağını söyledi.