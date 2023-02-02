Haberler Gündem Haberleri Muhalif gazeteci Kadri Gürsel, 6’lı masanın yetki kaosuna isyan etti: Ülkenin bu şekilde yönetilmesi mümkün değil
Giriş Tarihi: 2.2.2023 11:17 Son Güncelleme: 2.2.2023 11:24

Muhalif gazeteci Kadri Gürsel, 6’lı masanın yetki kaosuna isyan etti: Ülkenin bu şekilde yönetilmesi mümkün değil

Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri için geri sayım başladı ancak 11. toplantısını gerçekleştiren Altılı Masa henüz cumhurbaşkanı adayını açıklamadı. Altılı masadaki durumun vehametine muhalif medyayı bile tepki gösterdi. Muhalif gazeteci Kadri Gürsel, katıldığı bir programda 6'lı masadanın yetki paylaşımına isyan etti, "Ülkenin bu şekilde yönetilmesi mümkün olmayacaktır. Burada pek çok faktör araya girer; liderlerin karakterleri, ihtiraslari..." ifadelerini kullandı.

Muhalif gazeteci Kadri Gürsel, 6’lı masanın yetki kaosuna isyan etti: Ülkenin bu şekilde yönetilmesi mümkün değil

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine kısa bir süre kala 11. toplantısını gerçekleştiren Altılı Masa, henüz cumhurbaşkanı adayını belirleyemedi. Altılı Masanın ortakları arasındaki 'yetki krizi' ise büyüyor.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanının "Ben sizin sözünüzü dinlemiyorum" dediği zaman kriz çıkacağını söyledi.

Davutoğlu, seçtikleri Cumhurbaşkanının masanın mutabakatlarına uyması gerektiğini belirterek "Cumhurbaşkanı Meclis desteğini kaybeder ve ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır" şeklinde konuştu.

Muhalif Gazeteci Kadri Gürsel 6'lı masaya isyan etti: "Ülkenin bu şekilde yönetilmesi imkansız" | Video

"ÜLKENİN BU ŞEKİLDE YÖNETİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Muhalif gazeteci Kadri Gürsel ise 6'lı Masadaki yetki kaosuna isyan etti.

Gürsel, şu ifadeleri kullandı:

"Millet İttifakı, ülke yönetiminde söz hakkını yansıtacak bir güç denklemi oluşturabilirse kararlar alınırken diğer partilerle eşit duruma indirgenmezse, indirgenmemelidir, adil değildir bir kere. Yüzde 10-15 oy almış bir İYİ Parti'nin yüzde 20-25 arası oy alacak olan CHP'nin yüzde 1-2 oy alacak partilerle eşit oy hakkına sahip olması haksızlıktır.

Aynı şekilde ülkenin bu şekilde yönetilmesi mümkün olmayacaktır. Burada pek çok faktör araya girer; liderlerin karakterleri, ihtiraslari şunlar bunlar."

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Muhalif gazeteci Kadri Gürsel, 6’lı masanın yetki kaosuna isyan etti: Ülkenin bu şekilde yönetilmesi mümkün değil
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