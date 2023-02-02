Nükleer santral adım adım yükseliyor

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 3'üncü ünitesinde inşa çalışmaları hızla sürüyor. Santralin reaktör bölmesinin önemli bir parçası olan konsol kirişinin kurulumu tamamlandı. Reaktör şaftının altına yerleştirilen konsol kirişi, 180 ton ağırlığında, 9.5 m çapında ve 2.3 m yüksekliğinde özel karbon çeliğinden yapıldı. Kurulumu 1 iş günü ve birleştirilmesi 17 gün süren konsol, en az 60 yıllık hizmet ömrüne sahip. Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, "Çalışmalar planlandığı gibi deneyimli uzmanlar tarafından yürütülüyor. Aynı ekipman birinci ve ikinci ünitelere de kuruldu" dedi. Akkuyu NGS sahasındaki inşaatın tüm aşamaları bağımsız denetim kuruluşları ve ulusal düzenleme kuruluşu olan Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından da takip ediliyor.