Şanlıurfa’da 4 terörist yakalandı

Türkiye Genelinde Terör örgütleri ve üyeleri ile mücadele aralıksız sürüyor. Terörle Mücadele Daire Başkanlığı 9 İlde silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Şanlıurfa'da yapılan operasyonlarda 4 PKK/KCK PYD/ YPG üyesi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Başkanlığımız koordinesinde silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalarda; Afyonkarahisar ilinde 1 şahıs, Ankara ilinde 7 şahıs, Elazığ ilinde 1 şahıs, Gaziantep ilinde 2 şahıs, İstanbul ilinde 2 şahıs, İzmir ilinde 1 şahıs, Kocaeli ilinde 1 şahıs, Şanlıurfa ilinde 4 şahıs ve Van ilinde 1 şahıs olmak üzere toplamda 20 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır." Şanlıurfa Suriye sınırında önceki gün de 1 terörist güvenlik güçlerine teslim olmuştu.