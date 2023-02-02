Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Nebati'den Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde önemli açıklamalar
Giriş Tarihi: 2.2.2023 20:38 Son Güncelleme: 2.2.2023 20:51

Son dakika: Bakan Nebati'den Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde önemli açıklamalar

Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşen Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Nebati "Bundan 100 sene evvel İstiklal mücadelemizden zaferle çıktıysak bugün de zaferle ayrılan bizler olacağız. Korona döneminde Türkiye diğer ülkelerden pozitif ayrılmıştır." dedi.

Son dakika: Bakan Nebati’den Türkiye Yüzyılı Zirvesi’nde önemli açıklamalar

Son dakika... Turkuvaz Medya Grubu, Türkiye Yüzyılı vizyonu hedeflerine ülkeyi ulaştıracak sektörleri bir araya getiriyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşen Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Bakan Nebati'nin açıklamaları...

İnanıyorum ki bu salondaki herkes Türkiye Yüzyılı'na katkıda bulunmuş ve bulunacaktır.

Bundan 100 sene evvel İstiklal mücadelemizden zaferle çıktıysak bugün de zaferle ayrılan bizler olacağız.

Korona döneminde Türkiye diğer ülkelerden pozitif ayrılmıştır.

MİLLİ GELİRİMİZ FAİZE DEĞİL YATIRIMA GİDİYOR

Milli gelirimiz faize değil yatırıma gidiyor. Bütçede yatırım harcamasının sermaye giderlerinden oluştuğunu bilmezlikten geliyorlar.

Muhalefet faiz lobilerinin emrinde gibi davranıyor.

Turizmin altın yılı olan 2019'un da üzerinde bir performans göstermeyi başardık.

Yıllık enflasyonun düşüşü Aralık'ta da devam etti. Ekonomideki tüm paydaşlarla enflasyonu indirmeyi başardık. İnşallah daha da indireceğiz.

Katılım Finans Garanti Fonu'nu devreye sokuyoruz. Bu ülke içerisinde çiftçi tarımla ilgili bir talepte bulunuyorsa biz hazırız. Esnaf bir ihtiyacı var. Karşılamaya hazırız. KOBİ başta olmak üzere tüm ithalatçılarımızın talebini karşılamaya hazırız.

APara CANLI YAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Bakan Nebati'den Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde önemli açıklamalar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA