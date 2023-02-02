Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Modacı Barboros Şansal gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 2.2.2023 15:09 Son Güncelleme: 2.2.2023 15:28

Son dakika: Modacı Barboros Şansal gözaltına alındı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni, Devletin yargı organlarını, askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak suçundan hakkında arama kararı bulunan Modacı Barboros Şansal, KKTC dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Son dakika: Modacı Barboros Şansal gözaltına alındı

Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Ercan'dan İstanbul Havalimanı'na gelen Şansal' in Türkiye'ye giriş yapmak için pasaport kontrol noktasına hakkında arama kararı olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Barboros Şansal polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni, Devletin yargı organlarını, askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak suçundan hakkında arama kararı bulunan ünlü modacı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Modacı Barboros Şansal gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA