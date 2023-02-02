Son dakika: Modacı Barboros Şansal gözaltına alındı

Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Ercan'dan İstanbul Havalimanı'na gelen Şansal' in Türkiye'ye giriş yapmak için pasaport kontrol noktasına hakkında arama kararı olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Barboros Şansal polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni, Devletin yargı organlarını, askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak suçundan hakkında arama kararı bulunan ünlü modacı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi