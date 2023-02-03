Arslan 3. kez Anayasa Mahkemesi Başkanı seçildi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı'nın görev süresinin dolmasına 2 ay kaldığı için Yüksek Mahkeme'de seçim süreci başlamış ve 2 Şubat tarihi belirlenmişti. AYM Genel Kurulu başkanlık seçimi gündemiyle toplandıktan sonra mevcut başkan Zühtü Arslan ile 2 üye aday oldu. Genel Kurul'da yapılan gizli oylamayla AYM'de görev süresi Şubat 2024'te bitecek olan Zühtü Arslan, 15 üyeden 8'inin oyunu alarak yeniden AYM Başkanı seçildi. Arslan, Yükseköğretim Genel Kurulu'nca gösterilen 3 adaydan cumhurbaşkanı tarafından 17 Nisan 2012'de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmişti. 10 Şubat 2015'te AYM Başkanlığı'na seçilen Arslan, 25 Ocak 2019'da 2. kez başkanlık koltuğuna oturmuştu.