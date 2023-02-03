Bakan Murat Kurum’dan 14 Mayıs mesajı: İstanbul’u beceriksizliğe terk etmeyeceğiz | Video

Bakan Kurum, konuşmasına Sultanbeyli'nin yeni buluşma mekânı olan Sultan Korusu'nu ve Aydos Kalesi'ni yeniden İstanbul'un kültür hazinesine katmanın heyecanını, gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek başladı.

Sultanbeyli'nin daima büyük ve güçlü Türkiye hedeflerinin yanında olduğunu, Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a omuz verdiğini vurgulayan Bakan Kurum, "Sultanbeyli'ye hizmet, bizim boynumuzun borcudur! Bu anlayışla tüm ekibimizle birlikte belediyemizle, milletvekillerimizle, hep birlikte Sultanbeylimiz için gece gündüz çalışıyoruz. Bu anlamda Sultanbeyli'mize, Türkiye Yüzyılı'na yakışır eserler kazandırmak için, Muhteşem Türk Şehri'nin inşası için Sultanbeyli'mizde bugüne kadar kentsel dönüşümden sosyal konutlara, vatandaşımızın nerede talebi, ihtiyacı varsa çevre yatırımlarımızdan millet bahçelerine kadar pek çok projeyi gerçekleştirdik, tüm mülkiyet sorunlarını çözdük. Kardeşlerimizi tapularına kavuşturduk." şeklinde konuştu.