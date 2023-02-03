Bakan Soylu: Pis ellerinizi Türkiye’nin üzerinden çekiniz

3,5 MİLYON SURİYELİ, 1,3 MİLYON İKAMET İZİNLİ YABANCI VAR

Bakan Soylu Türkiye´de hala 3 milyon 506 bin 784 Suriyeli olduğunu açıkladı. 2018'den bu yana bu sayıda yeni doğumlar dahil ciddi artış olmadığında belirten Soylu, "5 yıldır sayı, bunu tüm Türkiye'ye bir kez daha anlatmak istiyorum, 3 milyon 500 bin bandındadır. 2011'den itibaren toplam 850 bin yeni doğum olmasına rağmen 3,5 milyon. Bunun yanı sıra 1 milyon 350 bin civarında ikametli yabancı var. Bunların içinde öğrenci, ikamet izinli, tedavi için ülkemizde bulunan, öğretim üyesi, beyaz yakalılar, Avrupa'dan gelip Türkiye'nin özellikle sahil kesiminde hayatını devam ettirenler var ve bunların ikamet izin süresi bittiğinde doğal olarak dönüyorlar" dedi.

12 AYDA SINIRDIŞI EDİLEN SAYISI 130 BİNİ AŞTI

Kaçak göçle mücadelede 2016'dan bugüne kadar sınırda engellenenlerin toplam sayısını 2 milyon 760 bin olarak açıklayan Soylu, "Ülke sınırları içinde yakalananların toplamı 1 milyon 653 bin kişidir. Yani 4 milyon kaçak göçmene müdahale edilmiştir. 2022 sonu itibarıyla yakaladığımız kaçak göçmen sayısı 285 bindir. Sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısı 2022'de 124 bin, son 12 ayda ise 130 bin 195 kaçak göçmen kendi ülkelerine gönderilmişlerdir. İngiltere'nin Ruanda'ya 1 kişiyi gönderemediği noktada bunu yaptı Türkiye. Neredeyse 70 binin üzerinde son 12 ayda Afgan geri gönderilmiştir. Şu anda 19 bin 600 kişinin de çıkış işlemleri devam ediyor, 130 binin yanında. Mükerrer yakalamalar çıkarıldığında sınır dışı etme oranımız yüzde 53'tür. Dünyada ne böyle bir sınır dışı oranı, ne de böyle bir sınır dışı sayısı mevcuttur. Avrupa'nın oranı yüzde 1012 bandındadır. Gönüllü geri dönüş yapan toplam Suriyeli sayısı şu ana kadar 543 bine ulaşmıştır" şeklinde konuştu.

'171 BİN KİŞİ KURTARILDI'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akdeniz'in dünyada en yüksek sayıda ölümün görüldüğü bölge olduğuna vurgu yaptı. "Türkiye bugüne kadar Akdeniz ve Ege'de yardıma ihtiyacı olan düzensiz göçmenler dahil toplam 171 bin 647 insanı denizlerden sağ olarak kurtardığını da belirten Bakan Soylu, " Biz ölüme iten bir ülke değiliz, tam tersi ölümden kurtaran, vicdanlı bir ülkeyiz. Sınırlarımızda ülkemize gelme potansiyeli olan yaklaşık 6 milyon insan var. Burada attığımız adımların en önemlisi hiç şüphesiz briket ev projesiydi. Suriye'deki harekat bölgeleri ve İdlib'de projelendirilen 106 bin briket evden yaklaşık 100 binini tamamladık ve 85 bin aile şu anda yerleşmiş durumda, 15 bin ailenin de yerleştirme işlemleri devam ediyor."

Gelen tüm göçmenlerin 2011'den itibaren biyometrik verilerinin alındığı ve Dışişleri Bakanlığı'yla bu konuda önemli bir biyometrik veri entegrasyonu sağlandığını anlatan Soylu, "Keza, son birkaç günün konusu olarak da şunu eklemek isterim. Yani Afrika'da birisi Türkiye'ye vize için müracaat ediyorsa, konsolosluğumuza geldiği andan itibaren biyometrik verileri anında jandarmamız, sahil güvenlik, polis ve göç idaresi sistemimize aktarılmaktadır. Anında. Sınırdaki güvenlik görevlilerimize aktarılmaktadır yüz ve parmak izi. Yabancı terörist savaşçıların tespitiyle ilgili Türkiye önemli bir performans ortaya koşmuştur" dedi.