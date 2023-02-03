Bakan Varank’tan 6’lı masaya sert eleştiri: Ortaya koydukları siyasi rüşvet eski Türkiye manzarasıdır

"ORTAYA KOYDUKLARI SİYASİ RÜŞVET"

Altılı masanın ortak mutabakat metnindeki teknoloji maddeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Gündem olan 5GB internet var. Ayrıca yapıma değil, yıkıma yönelik maddeler ağırlıklı olarak görülüyor nasıl değerlendiriyorsunuz?

Altılı masanın Türkiye'de teknoloji ve inovasyon anlamında neler yaptığından haberi yok. Çünkü vaat ettikleri birçok hususu bizim hükümetimiz yapıyor. Zaten yapılan işleri vaat ettikleri ortada.

Biz bakanlık olarak dünyayı ve trendleri takip ediyoruz. Bir kısım kulaktan dolma bilgileri bu metne yazmışlar. Türkiye'nin fark oluşturabileceği alanlarda hiçbir vizyonlarının olmadığını görüyoruz.

Uzay alanında biyoteknoloji alanında ne vaat ediyorlar? Onun için biz diyoruz ki bizi izlemeye devam etsinler. Vatandaşlarımız 2300 maddelik karman çorman maddelik metinden ziyade kim neyi ortaya koyuyor onu değerlendirecektir.