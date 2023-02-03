Bakan Varank’tan 6’lı masaya sert eleştiri: Ortaya koydukları siyasi rüşvet eski Türkiye manzarasıdır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşen Türkiye Yüzyılı Zirvesi'ne katılımı öncesinde SABAH TV'den Elifnur Öztaylan'a özel açıklamalarda bulundu. Varank, Kılıçdaroğlu'nu ve 6'lı masayı sert sözlerle eleştirerek, "Sadece vererek siyaset yapamazsınız. Ortaya koydukları siyasi rüşvet eski Türkiye manzarasıdır." dedi.
"ORTAYA KOYDUKLARI SİYASİ RÜŞVET"
Altılı masanın ortak mutabakat metnindeki teknoloji maddeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Gündem olan 5GB internet var. Ayrıca yapıma değil, yıkıma yönelik maddeler ağırlıklı olarak görülüyor nasıl değerlendiriyorsunuz?
Altılı masanın Türkiye'de teknoloji ve inovasyon anlamında neler yaptığından haberi yok. Çünkü vaat ettikleri birçok hususu bizim hükümetimiz yapıyor. Zaten yapılan işleri vaat ettikleri ortada.
Biz bakanlık olarak dünyayı ve trendleri takip ediyoruz. Bir kısım kulaktan dolma bilgileri bu metne yazmışlar. Türkiye'nin fark oluşturabileceği alanlarda hiçbir vizyonlarının olmadığını görüyoruz.
Uzay alanında biyoteknoloji alanında ne vaat ediyorlar? Onun için biz diyoruz ki bizi izlemeye devam etsinler. Vatandaşlarımız 2300 maddelik karman çorman maddelik metinden ziyade kim neyi ortaya koyuyor onu değerlendirecektir.
"SADECE VEREREK SİYASET YAPAMAZSINIZ BU ESKİ TÜRKİYE MANZARASIDIR"
5 GB internet vaadi ortaya koydukları siyasi rüşvet niteliğinde. 6 yaşında bir çocuğa günlük 5 GB internet paketi vermek doğru mu yanlış mı? Bunu sorgulamak lazım.
Kılıçdaroğlu Akşehir'e gidip ne vaat etti? Akşehir'i il yapacağım. Bu eski Türkiye manzarası. Sadece vererek siyaset yapamazsınız. Bir vizyon ortaya koyarak geleceği hedeflemeniz lazım. Bu manada bizim iktidarımıza yetişme şansları yok.
"UZAY TEKNOLOJİLERİ SAVAŞLARIN KADERİNİ TAYİN EDİYOR"
İHA ve SİHA'lar ilk duyulduğunda inanmama ve karalama kampayalarıyla karşı karşıya kaldı. Bugün 1 numaralı ülkelerden biriyiz. Şimdi aynı şey Uzay Teknolojileri için konuşuluyor.
"Uzay aslında bir lüks değil, yarış hatta bir savaş" söyleminizle aslında bunun çok da uzak gelecekte olmadığını söyleyebilir miyiz?
Dünya ülkeleri arasında uzayda büyük bir yarış var. Rusya- Ukrayna Savaşı'nın en kritik anlarından biri Elon Musk'ın Starlink uydularını Ukrayna'da devreye almasıydı.
Bu sayede Ukrayna ordusu tüm iletişimini Musk'ın uyduları üzerinden gerçekleştirdi ve savaşın kaderini tayin eden alanlardan birisi Uzay oldu.
Bu yarışta eğer geç kalırsak Türkiye yerinde saymaya devam eder. Türkiye'nin bu alanda yetenekleri kapasitesi var. Milli Uzay Programıyla bunu ortaya çıkarmak için farklı uygulamaları başlattık.