Bakan Varank’tan İmamoğlu’na gönderme: Seviyorsan git konuş bence Ekrem İmamoğlu

İmamoğlu konuşması esnasında, "Tam da şöyle bir tarife uygun bir yer burası. Ben böyle yapınca da 'sesin çok benziyor falan' diyorlar fesuphanallah" dedi. İmamoğlu daha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sıklıkla kullandığı " 'Nereden nereye' diyeyim birazcık öyle, bir benzetme daha yapsınlar" dedi.