CHP’li o isimden işçilere baskı ve sömürü gerekçesiyle istifa geldi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanı Emine Gizem Çetiner, CHP Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ'ın işçilere baskı ve sömürüde bulunduğunu, sonra işçileri işten çıkarttığını ve bu süreçte işçilerin hakarete ve sözlü saldırıda bulunulduğunu iddia etti. Hatta CHP Şanlıurfa İl Kadın Kolları Başkanı ve kadın yol arkadaşları olarak işçilerin haklarını savundukları için il başkanı Karadağ tarafından baskı ve mobbinge maruz bırakıldığını ileri sürdü.

SOSYAL MEDYADAN İSTİFASINI AÇIKLADI

Çetiner, bu nedenlerle CHP Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanlığı'ndan istifa ettiğini ise sosyal medya hesabından açıklayarak, "Yaklaşık iki yıldır yürütmekte olduğum CHP İl Kadın Kolları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. İstifa sebebim partimizdeki çalışan emekçilere yapılan haksızlıktır. Bu haksızlığın müsebbibi partim değil İl başkanlığı koltuğunda oturan şahıstır.. Kamuoyuna saygılarımla" ifadelerini kullandı.

"İŞÇİLERE YAPILAN BASKI VE SÖMÜRÜ NEDENİYLE İSTİFA EDİYORUM"

Çetiner, sosyal medya hesabından açıklama videosu paylaşarak detayları da şöyle açıkladı: "Değerli Şanlıurfa halkı ve kamuoyuna saygılarımı sunuyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları İl Başkanı Emine Gizem Çetiner, yaklaşık iki yıldır yürütmekte olduğum görevimden partimiz bünyesinde çalışan emekçi kardeşlerimize yapılan baskı ve sömürü nedeniyle istifa ediyorum."

"İŞÇİLERİ İŞTEN ÇIKARDI, HAKARET VE SÖZLÜ SALDIRIDA BULUNDU"

Sözlerine devam eden Çetiner şu iddialarda bulundu: "İl Başkanı olan Ferhat Karadağ, altı aydır işçilere maaş vermediği gibi il başkanlarına oturur oturmaz işçileri işten çıkartmıştır. İşten çıkartma sürecinde işçi kardeşlerimize türlü hakaret ve sözlü saldırıda bulunmuştur."

"BİZLERE MOBİNG VE YOĞUN BASKI UYGULAMIŞTIR"

Açıklamalarına devam eden Çetiner, "Emekçi kardeşlerimizin hakkını savunup mücadele ettiğim için ben ve kadın yol arkadaşlarımı hedef haline getirip bizlere mobbing ve yoğun baskı uygulamıştır. Kadınlar olarak saç rengimizden dış görünüşümüze kadar siyaset malzemesi yapan bir il başkanıdır Ferhat Karadağ. Umarım bu durum partimize zarar vermez" dedi.

"GÖREVİMDEN İSTİFA EDİYORUMİ, PARTİMDEN DEĞİL"

Çetiner son söz olarak şunları belirtti: "Son olarak her daim yanımda duran, ilham aldığım kadın kolları genel başkanım sayın Aylin Nazlı Akaya müteşekkir olduğumu belirtmek isterim. Bu haksızlığın bir parçası olmamak adına görevimden istifa ediyorum, partimden değil. Partim ve Atatürk İlke İnkılaplarına bağlı kalacağımı taahhüt ederek mücadeleme devam edeceğim. Kamuoyuna saygılarımla."