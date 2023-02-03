Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Apiterapi Derneği'ni kabul etti. Emine Erdoğan, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Anadolu tıbbının bir parçası olan apiterapi, doğanın şifalı elidir. Günümüze taşınan bu doğal tedavi yönteminin daha da yaygınlaştırılması gerektiğine inanıyorum. Bu vesileyle Dr. Beck Apiterapi Ödülü için Dünya Apiterapi Federasyonu'na teşekkür ediyorum."

MODERN TIBBIN TAMAMLAYICISI

"Bilimin süzgecinden geçen, içerisinde kadim ögeler barındıran GETAT yöntemleri, modern tıbbın bir tamamlayıcısıdır. Ülkemizin bu alanda sahip olduğu engin mirasın küreselleşme yolculuğunun uluslararası çalışmalarla hız kazanmasını temenni ediyorum."