Erdoğan’dan Bahçeli’ye evinde ziyaret: 36 gün sonra baş başa görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi Ankara'daki evinde ziyaret etti. Bahçeli, Türkmenbeyi Caddesi'nde bulunan evine gelen Erdoğan'ı kapıda karşıladı. Daha sonra eve geçen Erdoğan ve Bahçeli, basına kapalı olarak yaklaşık 1 saat süren bir görüşme yaptı. İç ve dış siyasete ilişkin konuların görüşüldüğü ziyarette, seçime yönelik çalışmaların ele aldığı ve Cumhur İttifakı'nın genişlemesine yönelik fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.Görüşmede, başörtüsü ile aileyi içeren Anayasa değişikliği teklifi ile EYT düzenlemesinin yer aldığı TBMM gündeminin de değerlendirildiği kaydedildi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu, Suriye ile sürdürülen temaslar, Yunanistan'ın kışkırtıcı tavırları ve Avrupa'da artan İslamofobi konularının da gündeme geldiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, en son 29 Aralık'ta Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişti. Erdoğan ve Bahçeli, 2022'de 7 kez ikili görüşme gerçekleştirmişti.