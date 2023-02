Fuat Oktay’dan uluslararası topluma KKTC’yi tanıma çağrısı

"ADA'DA BARIŞIN TEMİNATİ TÜRK ASKERİDİR"



Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 30 Ocak'ta aldığı kararla Kıbrıs Adası'nda görev yapan BM Barış Gücü'nün görev süresini bir yıllığına uzattığını hatırlatan Oktay, bu kararın yanlış olduğunu söyleyerek, "Barış Gücü'nün görev süresi uzatılırken Rum kesiminden tek taraflı rıza alınmasının ne insani, ne diplomatik, ne de hukuki bir karşılığı yoktur. Uluslararası toplum kılıfında Akdeniz'de korsanlık devam ediyor. Bu tehditler ne Kıbrıs Türk Devleti makamlarını, ne bizi korkutabilir. Ada'da barışın teminatı BM Barış Gücü değil, Garanti Antlaşması'ndan doğan hak ve yükümlülükleriyle Türkiye'nin garantörlüğü ve Ada'da bulunan Türk askeridir. BM Güvenlik Konseyi'ni ve uluslararası toplumu bir kez daha Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeye, Kıbrıs Türk Devleti'ni tanımaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.



BAKAN ÖZER: TÜM TÜRKİYE'DE MESLEKİ EĞİTİMDE ÜRETİM VAR



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise Ders Alet Yapım Merkezi'nin üretim kapasitesini her geçen gün geliştirdiğini belirterek, "Türkiye'de tüm mesleki eğitimde üretim gerçekleşiyor. 2022 yılını 2,3 milyar üretim cirosuyla kapattık, İnşallah 2023 yılında 4 milyar TL'lik bir üretim kapasitesine ulaşacağız. KKTC ile etkileşimlerimiz çok hızlı devam ediyor. 25 Ocak'ta Kıbrıs'a bir ziyaret gerçekleştirdik. Tüm okullarda ihtiyacın karşılanması için söz verdik. Bu üretimleri gerçekleştiren herkesi kutluyorum" dedi.

KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise Kıbrıs Türk halkının Türkiye Cumhuriyeti'nden ve değerlerinden hiçbir zaman ayrılmadığını vurgulayarak, "Ana vatanımız dün olduğu gibi bugün de neyi varsa bize vermektedir. Can istedik can verdiniz, kan istedik kan verdiniz, para istedik para verdiniz, bugün kitap istedik kitap verdiniz. Bunun maddi tarafının hiçbir önemi yok. Asıl önemli olan gönlünüzü verdiniz. Bu gönül bağı, bu iş birliği önemlidir" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve beraberindekiler konuşmaların ardından KKTC'ye gidecek 14 TIR'ı uğurladı ve Ders Aletleri Yapım Merkezi'ni gezerek materyallerin üretimini inceledi.