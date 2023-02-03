İç Anadolu’nun sağlık lokomotifi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020'nin ekim ayında yapılan açılış töreni ile hizmete giren bin 250 yatak kapasiteli Konya Şehir Hastanesi, sunduğu güvenli ve kaliteli sağlık hizmetiyle özellikle İç Anadolu Bölgesi'ndeki illerde yaşayan vatandaşların rağbet gösterdiği bir sağlık merkezi haline geldi.5 bin personeli bulunan ve birçok alanda ilkleri yaşayan hastane, özellikle Çocuk Kalp Merkezi ve Yanık Ünitesi gibi birimleriyle adından söz ettiriyor. Türkiye'nin birçok noktasından hasta kabul edilen merkezlerde, birbirinden başarılı ameliyatlar gerçekleştiriliyor.Bölgenin sağlık lokomotifi haline gelen hastane, açıldığı günden bu yana, pandemi de dahil 4 milyon 500 bin hastayı kabul etti. Sadece 2022'de ise 549 bin 468'i acil servisten olmak üzere, 2 milyon 262 bin hastaya sağlık hizmeti sundu. Hastanede 34 bin 74'ü özellikli olmak üzere 76 bin 806 ameliyat gerçekleştirildi.Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, "Hastanemizdeki ameliyat sayıları, poliklinik sayıları ve özellikli birimlerimizde yapılan işlem sayılarına baktığımızda bu hedefimize ulaştığımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Diğer bir önceliğimiz de hastaların derdine deva olacak şekilde, hizmet odaklı ve verimli çalışmak. Mesai arkadaşlarımla birlikte, bize emanet olarak verilen bu büyük yatırımı hakkıyla çalıştırmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm şehir hastaneleri arasında gelir-gider dengesi en iyi olan hastaneler arasına girdik. Yapılan denetim ve kontrollerde 2022'de 'Anne Dostu Hastane' belgesi almaya hak kazandık. İnşallah bu başarıları 2023'te de devam ettirerek hastanemizi çok daha iyi seviyelere getireceğiz" dedi.