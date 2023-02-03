İzmir Büyükşehir Belediyesinden bir zam daha

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer göreve geldiği Mart 2019'dan bu yana içme suyuna yüzde 400'e varan zam yaptı. Geçtiğimiz yıl içme suyu tarifelerini TÜİK'in her ay açıkladığı ÜFE oranlarına bağlayan Soyer 2022'de içme suyuna 12 kez zam yaparak kırılması güç bir rekora da imza atmış oldu. Böylece yapılan zamla birlikte kentte içme suyunun metreküpü 20 lirayı geçti. İçme suyuna art arda gelen zamlar vatandaşı isyan ettirdi.