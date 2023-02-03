Son dakika: Başkan Erdoğan ve Kosova Başbakanı Kurti’den ortak basın toplantısında önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kosoca Başbakanı Kurti ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Türkiye Kosova'yı ABD'den sonra tanıyan ikinci ülkedir.

Sel felaketinin yaralarının sarılması noktasında gereken desteği temine hazırız.

Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğu destekliyor, tarafların barışçıl ve yapıcı yaklaşımlar sergilemesini bekliyoruz.

Türkiye bölgemizin barış ve istikrarı için gerekebilecek her türlü desteği sunmaya hazırdır.

Kosova'ya en çok ihracat yapan ülke konumundayız ve bunu şimdi 1 milyar avroya ulaştırmamız gerekiyor.

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