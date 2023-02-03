SON DAKİKA: CHP PM ’Adaylık’ gündemi ile toplanıyor! Kemal Kılıçdaroğlu ismi ilan mı edilecek?

İYİ PARTİ KARŞI ÇIKIYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına masada en net karşı çıkan parti İYİ Parti. Bu doğrultuda peş peşe açıklamalar yapan İYİ Parti'de, bugün de Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, İmamoğlu ve Yavaş'a desteklerini açıkladı. Kılıçdaroğlu'na ise mesafeli yaklaştı. İYİ Partili Özlale, 13 Şubat'ta adayın açıklanmasını beklemediklerini, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin kendilerinden habersiz olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, '13 Şubat'ta adayı açıklayacağız' demişti.