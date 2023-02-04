9 ayda 760 bin bebeğe SMA taraması yapıldı

SağlıkBakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 'SMA'ya karşı yeni bir dönemdeyiz" mesajıyla bu hastalıkla mücadelede gelinen noktayla ilgili bilgiler verdi.Evlilik öncesi çiftlerle yenidoğan bebekler için SMA taraması programını 2022 Mayıs'ında başlattık. Bugüne dek 760 bin 789 bebekle 601 bin 507 erişkinde tarama yaptık. SMA tespit edilen bebeklerin uygun olanları için erken dönemde tedavi şansı elde ettik.SMA tanısı konup, hekimin ilaç tedavisi verdiği bebeklerin tedavilerine zaman kaybetmeden başlanmakta. Yenidoğan SMA tarama programında tanı alan ve Nusinersen tedavisinin yükleme dozu tamamlanan bebeklerde ilk 6 aylık süreçte sağ kalma oranı yüzde 100.SMA hastası çocuğunuz yoksa, bu asla olmayacağı anlamına gelmez. Tarama için kan örneği yeterli.SMA testi evliliğe hazırlık aşamasındaki her çift için zorunlu. Test, yeni doğan bebeklerin her birine de erken tanı ve buna bağlı tedavi avantajı sebebiyle uygulanıyor. SMA testi konusunda ısrarcıyız.Hasta yavrularımıza yüksek tıbbi ve insani destek, hastalığın kendisiyle bilimsel mücadele... Sağlık Bakanlığı olarak SMA konusuna yaklaşımımızın özeti budur. Umut olmak da hayal kırıklıklarını önlemek de görevimizdir. Toplum olaraksa SMA taraması konusunda bilinç sahibi olmalıyız.SMA testi, Aile Sağlığı merkezlerinde ücretsiz ve zahmetsiz yapılıyor. Lütfen, konuyu eşinizle görüşün ve birlikte gitmek üzere, aile hekiminizden randevu alın.