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Giriş Tarihi: 4.2.2023 13:39 Son Güncelleme: 4.2.2023 13:55

Başkan Erdoğan, makam aracını durdurup vatandaşlarla sohbet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'daki program için havalimanına giderken Üsküdar'da kendisine sevgi gösterisinde bulunanları görünce makam aracını durdurup vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan ile sohbet eden vatandaşlar desteklerini ilettiklerini belirttiler.

DHA
Başkan Erdoğan, makam aracını durdurup vatandaşlarla sohbet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da toplu açılış törenine katılmak için saat 11.20 sıralarında Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan ayrıldı.

Atatürk Havalimanı'na doğru yola çıkan Başkan Erdoğan, Üsküdar D-100 karayolu üzerinde kendisine sevgi gösterisinde bulunanları görünce aracını durdurdu.

VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Başkan Erdoğan makam aracı içinden vatandaşlarla kısa bir süre sohbet etti. Erdoğan, daha sonra Aydın'a gitmek için Atatürk Havalimanı'na hareket etti. Erdoğan ile sohbet eden vatandaşlar desteklerini ilettiklerini belirttiler.

Başkan Erdoğan makam aracını durdurup vatandaşlarla sohbet etti | Video

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Başkan Erdoğan, makam aracını durdurup vatandaşlarla sohbet etti
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