Başkan Erdoğan’dan Nazilli’de önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Nazilli'de önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Geldiğimiz andan itibaren yol boyu o coşkulu kalabalıklar bizi de farklı bir heyecana boğdu. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Nazilli bizi iyi tanır. Eğitimde şehrimize kazandırdığımız dersliklerle, gençlik ve sporda yaptığımız 4 yeni bina ile tanır. İnşa ettiğimiz yarı olimpik yüzme havuzu ile tenis kortu ile tanır.

Islah ettiğimiz 13 dere ile bizi tanır. Bitkisel üretim, hayvancılık ve afet zararı kapsamında 50 milyon liralık kırsal kalkındırma destekleri ile hayata geçirdiğimiz 61 proje ile bizi tanır. Getirdiğimiz doğalgaz ile bizi tanır."