Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan’a arı ödülü
Giriş Tarihi: 4.2.2023

Emine Erdoğan’a arı ödülü

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Emine Erdoğan’a arı ödülü
Türkiye'de Anadolu tıbbı konusundaki çalışmalara büyük destek veren Emine Erdoğan'a Dünya Apiterapi Federasyonu tarafından Dr. Beck Apiterapi Ödülü takdim edildi. Bal, polen, arı sütü, propolis, apilarnil ve arı zehri gibi arı ürünlerinin kullanıldığı geleneksel tedavi yöntemi olan apiterapiyi 'Doğanın şifalı eli' olarak tanımlayan Emine Erdoğan federasyon üyelerini kabulünden kareleri Twitter hesabından paylaştı. Emine Erdoğan ödül için Dünya Terapi Federasyonu'na teşekkür ederken "Ülkemizin bu alanda sahip olduğu engin mirasın küreselleşme yolculuğunun, uluslararası çalışmalarla hız kazanmasını temenni ediyorum" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Emine Erdoğan’a arı ödülü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA