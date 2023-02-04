Emine Erdoğan’a arı ödülü

Türkiye'de Anadolu tıbbı konusundaki çalışmalara büyük destek veren Emine Erdoğan'a Dünya Apiterapi Federasyonu tarafından Dr. Beck Apiterapi Ödülü takdim edildi. Bal, polen, arı sütü, propolis, apilarnil ve arı zehri gibi arı ürünlerinin kullanıldığı geleneksel tedavi yöntemi olan apiterapiyi 'Doğanın şifalı eli' olarak tanımlayan Emine Erdoğan federasyon üyelerini kabulünden kareleri Twitter hesabından paylaştı. Emine Erdoğan ödül için Dünya Terapi Federasyonu'na teşekkür ederken "Ülkemizin bu alanda sahip olduğu engin mirasın küreselleşme yolculuğunun, uluslararası çalışmalarla hız kazanmasını temenni ediyorum" dedi.