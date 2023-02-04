Fırat Kalkanı’nda 3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/ YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Edirne'de ise İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terörle mücadeleye yönelik faaliyetler kapsamında, hudut birliklerinin de katılımıyla son 1 hafta içinde Yunanistan'a kaçmak isteyen 16 FETÖ/ PDY ve PKK/KCK şüphelisi yakalandı. Emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik faaliyetler kapsamında ise son bir haftada 71 kişi hakkında işlem yapıldı.