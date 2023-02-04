Barış için her desteği sunmaya hazırız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştiren Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi kabul etti. Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Erdoğan şunları kaydetti:Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğu destekliyor, tarafların barışçıl ve yapıcı yaklaşımlar sergilemesini bekliyoruz. Sırbistan'la yürütülen diyalog sürecinin bölgede kalıcı barış ve istikrarı sağlayacak şekilde nihayete ulaşmasını temenni ediyoruz. Türkiye, bölgemizin barış ve istikrarı için gerekebilecek her türlü desteği sunmaya, taraflarca arzu edildiği takdirde gerekli katkıyı yapmaya da hazırdır.Kosova'nın NATO, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği üyelik vizyonunu destekliyoruz. Görüşmelerimizde siyasi ilişkilerimizin yanı sıra ekonomik, ticaret, enerji, savunma sanayii ve terörle mücadele alanlarında neler yapabileceğimizi istişare ettik.FETÖ terör örgütünün Kosova'daki faaliyetlerine karşı işbirliğimizi ve dayanışmamızı arttırmak için değerli dostumdan bu konuda çok daha farklı bir gayret istedim.