Marmara’nın şifa merkezi

Sağlıkta hizmet kalitesinin artırılması hedefiyle projelendirilen Kocaeli Şehir Hastanesi açılış için gün sayıyor. 276 dönüm üzerinde yer alan sağlık kompleksinin 368 bin 668 metrekarelik kapalı alanı bulunuyor. 6 bloktan oluşan hastane 20 poliklinik, 63 ameliyathane, 188 yoğun bakım yatağının yanı sıra bin 218 yatak kapasitesine sahip. İlk aşamada 300 doktorun hizmet vereceği hastanede bu sayının 450'ye çıkarılması planlanıyor. Devasa şehir hastanesinde toplamda 2 bin personelin görev yapması bekleniyor.Tıbbi Koordinatör Prof. Dr. Tümer Çorapçıoğlu "Ameliyathanemizde mikropsuz bir sistem geliştirildi. Özel bir havalandırma sistemi var. Temiz ve kirlinin karışmadığı uluslararası normları karşılayacak şekilde yapıldı. Yani hastane enfeksiyonu hiç olmayacak" dedi.KocaeliSağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan "Bütün cihazlar yerleştirilme aşamasında. Testleri yapılıyor. Açıldığında görülecek ki sadece Kocaeli değil, çevre illerden de tercih edileceğiz. Son derece modern teknoloji ile donatılmış bir hastane burası. Akıllı bina sistemimiz mevcut. Bilgisayar başında enerjiyi kesebiliyorsun, jeneratöre aktarabiliyorsun" diye konuştu.