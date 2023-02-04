Muharrem İnce’den CHP’ye Atatürk tepkisi! O gün partiden atardım

Memleket Partisi Muharrem İnce, CNN Türk'te Hakan Çelik'in konuğu oldu. Burada önemli açıklamalarda bulunan İnce, CHP ve 6'lı koalisyonu sert sözlerle eleştirdi, "Muhalefet bu ülkede umut olamıyor. Gerçeklikten kopmuş bir muhalefet var" ifadelerini kullan İnce mutabakat metinini de eleştirek, "Tarım, hayvancılık yok, baştan savma yazılmış bir metin" dedi.
BABACAN'A SERT TEPKİ: BU NASIL BİR FETÖ AĞZIDIR?
'Öyle işler yapacağız ki Avrupa bize 'aferin' diyecek.' Bu nasıl bir komplekstir? Bu nasıl bir FETÖ ağzıdır? Bu nasıl bir emperyalist uşaklığıdır. Bu nasıl bir teslimiyettir? Böyle bir şey olamaz. Avrupa'nın aferinine ihtiyacımız yok bizim ama milletin aferinine ihtiyacımız var. Bir ulusal, milli duruş lazım.
PARTİDEN O GÜN ATARDIM
Muharrem İnce, Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'ye 'faşist' diyen Mehmet Bekaroğlu için de, "Atatürk'e faşist diyen birini o gün atarım partiden. Memleket Partisi'nde çıksın biri Atatürk'e faşist desin. Partiyi kapatırım. Bana niye gittin diyenlere bu yüzden gittim işte. Atatürk kırmızı çizgimizdir." yorumunu yaptı.
6'LI MASANIN MUTABAKAT METNİ: BENİM VAATLERİMİ ÇALMIŞLAR
Metinde laiklik, eğitim, cemevleri yok. Benim vaatlerimi çalıp metine yazmışlar. 6 lider bu metni benim kadar okumamıştır, yardımcıları okumuştur. Baştan savma oturmuşlar yazmışlar. Pamuk, fındık, hayvancılık olmazsa olmaz. Türkiye üretecek, bu üretmenin yollarını anlatıyorum ben.
6'LI MASADAKİ ADAYLIK TARTIŞMALARI
2 bin 300 vaadi olanların bir adayı olacaktır, herhalde 15 Mayıs'a bırakmayacaklardır. Karşılıklı birbirlerine ayar veriyorlar. Yardımcılar üzerinden ayar veriyorlar. Bu karşılıklı restleşme. Diğer partiler de pastadan pay kapma telaşında. CHP ve İYİ Parti'yi ayrı tutuyorum, bizim anketimiz var, aldığımız oy diğer 4 partinin aldığı oydan daha fazla. Güvenilir bir araştırma.