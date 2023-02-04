Muharrem İnce’den CHP’ye Atatürk tepkisi! O gün partiden atardım

BABACAN'A SERT TEPKİ: BU NASIL BİR FETÖ AĞZIDIR?

'Öyle işler yapacağız ki Avrupa bize 'aferin' diyecek.' Bu nasıl bir komplekstir? Bu nasıl bir FETÖ ağzıdır? Bu nasıl bir emperyalist uşaklığıdır. Bu nasıl bir teslimiyettir? Böyle bir şey olamaz. Avrupa'nın aferinine ihtiyacımız yok bizim ama milletin aferinine ihtiyacımız var. Bir ulusal, milli duruş lazım.

PARTİDEN O GÜN ATARDIM

Muharrem İnce, Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'ye 'faşist' diyen Mehmet Bekaroğlu için de, "Atatürk'e faşist diyen birini o gün atarım partiden. Memleket Partisi'nde çıksın biri Atatürk'e faşist desin. Partiyi kapatırım. Bana niye gittin diyenlere bu yüzden gittim işte. Atatürk kırmızı çizgimizdir." yorumunu yaptı.