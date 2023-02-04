Nazilli’de 5 Bakandan önemli açıklamalar

"ÖNÜMÜZE ADNAN MENDERES'İN İDAM FOTOĞRAFINI KOYDULAR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Başkan Erdoğan'a sahip çıkan herkese teşekkür etti. Türkiye'nin tarihinde büyük badirelerden geçtiğini ifade eden Soylu, şöyle devam etti:

"Bu ülkede bir başbakan asıldı. Hepinize dediler ki 'Haddinizi, hududunuzu bilin. Sakın bize başkaldırmayın.' 'Biz ne söyleyeceksek onu yapmak zorundasınız.' diye babalarımıza, dedelerimize, bize, hatta çocuklarımıza, torunlarımıza korku saldılar. Dediler ki 'Nasıl giyineceğinize biz karar vereceğiz. Nerede çalışacağınıza biz karar vereceğiz. Nerede okuyacağınıza biz karar vereceğiz. Nerede yaşayacağınıza biz karar vereceğiz. Kimi seveceğinize, kimi sevmeyeceğinize biz karar vereceğiz. Eğer bizden fazla birisini severseniz onu darağacına göndeririz. Kim sizin hakkınızı savunmaya çalışırsa kim size yol yaparsa, kim size baraj yaparsa, kim size hastane yaparsa, kim size havalimanı yaparsa eğer kim sizin lehinize adım atarsa ona haddini biz bildiririz.' dediler. Yıllardır on yılda bir bu ülkede darbe yaptılar."

Soylu, Türkiye'nin geçmişte darbelerle geri götürülmeye çalışıldığını kaydederek, "Önümüze Adnan Menderes'in idam fotoğrafını koydular. Bu ülkede rahmetli Özal'a yapmadıkları hakareti bırakmadılar. Demirel dahil eşine hakaret ettiler. Rahmetli Erbakan'a rahmetli Türkeş'e yapmadıklarını bırakmadılar." diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN SÜKUNUNU BOZMALARINI ENGELLİYORUZ"

Başkan Erdoğan Türkiye'nin yüz yıllık hedefini ortaya koyarken birilerinin PKK'yı koruduğunu söyleyen Soylu, şöyle devam etti:

"Yıllarca tam 40 yıldır bu ülkeye kan kusturdular, bu ülkenin ilerlemesini engellediler. İHA'ya ihtiyacımız oldu, SİHA'ya ihtiyacımız oldu. İsrail'e dedik, Amerika'ya dedik 'Ne olursunuz verin. Terörle mücadele edelim.'diye. Vermediler. İHA'lar, SİHA'lar bozuldu. Altı ay tamire gönderdik. Altı ay, bir yıl, bir buçuk yıl gelmediler. İstedikleri şuydu, Türkiye teröre mağlup olsun. Anaların elleri koynunda kalsın. Bu ülke büyümesin, zenginleşmesin, bu ülke serpilmesin."

Bakan Soylu, Amerika'nın Hakkari'nin sınırından Hatay'a kadar, deniz hattına kadar terör devleti kurmak istediğini, CHP'nin de Türk askerinin teröre müdahale etmesini engellemek amacıyla tezkereye "Hayır" oyu verdiğini belirerek, "Eğer siz olmasaydınız, eğer Tayyip Erdoğan olmasaydı, o terör devletini kurduracaktı Amerika. Şimdi biz hep oralardayız. Güvenli bölgelerdeyiz. Hem oradan göç gelmesini engelliyoruz hem de terörle Türkiye'nin güvenini, sükununu, bozmalarını engelliyoruz." diye konuştu.