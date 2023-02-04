PKK’lı teröristin cenazesine katılan HDP’li vekil Nuran İmir’den skandal sözler...

İmir, "Savaş ne kadar derinleşirse, toplum o kadar istikrar kaybeder. Savaşta ısrarları ise Kürt halkını savaş alanına sürüklemektir. Çünkü iktidarlarını ancak savaş yoluyla ayakta tutabilirler. Bu gerçek, tarihin her döneminde tekrarlanmıştır. Kürt sorunu bilinmeli ve çözülmelidir" dedi.