Haberler Gündem Haberleri PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP'li vekil Nuran İmir'den skandal sözler...
Giriş Tarihi: 4.2.2023 16:50 Son Güncelleme: 4.2.2023 16:51

PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP'li vekil Nuran İmir'den skandal sözler...

HDP Şırnak Milletvekilleri Nuran İmir ve Hasan Özgüneş, bölücü terör örgütü PKK’ya karşı 22 Ocak’ta yürütülen operasyonda etkisiz hale getirilen kadın terörist Evin Encü’nün cenazesine katıldı. HDP'li Nuran İmir, cenazede yaptığı konuşmada skandal ifadeler kullandı.

PKK’lı teröristin cenazesine katılan HDP’li vekil Nuran İmir’den skandal sözler...

Bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik 22 Ocak'ta düzenlenen operasyonda Evin Öncü isimli kadın terörist etkisiz hale getirilmişti. PKK'lı terörist Encü için bugün cenaze töreni düzenlendi.

Törene, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'den de katılım sağlandı. HDP Şırnak Milletvekilleri Nuran İmir ve Hasan Özgüneş cenazeye katılan kişiler arasında yer aldı.

HDP'li vekiller teröristin cenazesine katıldı | Video

HDP'Lİ NURAN İMİR'DEN SKANDAL SÖZLER

HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, cenazede yaptığı konuşmada skandal ifadeler kullandı.

İmir, "Savaş ne kadar derinleşirse, toplum o kadar istikrar kaybeder. Savaşta ısrarları ise Kürt halkını savaş alanına sürüklemektir. Çünkü iktidarlarını ancak savaş yoluyla ayakta tutabilirler. Bu gerçek, tarihin her döneminde tekrarlanmıştır. Kürt sorunu bilinmeli ve çözülmelidir" dedi.

"SAVAŞIN YOL HARİTASINI BELİRLEYECEK GÜCE SAHİP"

Skandal ifadelerine devam eden İmir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nisan ayından bu yana en çok cenazenin verildiği yerlerden biri de Botan bölgesidir. Botan halkının duruşu tarihi bir duruştur. Bu savaşın yol haritasını da belirleyebilecek güce sahiptir"

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PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP'li vekil Nuran İmir'den skandal sözler...
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