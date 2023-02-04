PKK’lı teröristin cenazesine katılan HDP’li vekil Nuran İmir’den skandal sözler...

Bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik 22 Ocak'ta düzenlenen operasyonda Evin Öncü isimli kadın terörist etkisiz hale getirilmişti. PKK'lı terörist Encü için bugün cenaze töreni düzenlendi.
Törene, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'den de katılım sağlandı. HDP Şırnak Milletvekilleri Nuran İmir ve Hasan Özgüneş cenazeye katılan kişiler arasında yer aldı.
HDP'li vekiller teröristin cenazesine katıldı | Video
HDP'Lİ NURAN İMİR'DEN SKANDAL SÖZLER
HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, cenazede yaptığı konuşmada skandal ifadeler kullandı.
"SAVAŞIN YOL HARİTASINI BELİRLEYECEK GÜCE SAHİP"
Skandal ifadelerine devam eden İmir, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Nisan ayından bu yana en çok cenazenin verildiği yerlerden biri de Botan bölgesidir. Botan halkının duruşu tarihi bir duruştur. Bu savaşın yol haritasını da belirleyebilecek güce sahiptir"