Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: İstanbul'da birçok vapur seferi iptal edildi! İşte o hatlar...
Giriş Tarihi: 4.2.2023 14:38 Son Güncelleme: 4.2.2023 14:40

SON DAKİKA: İstanbul'da birçok vapur seferi iptal edildi! İşte o hatlar...

Son dakika haberine göre; İstanbul'da Şehir Hatları'na ait birçok vapur seferi hava şartlarından kaynaklı iptal edildi.

SON DAKİKA: İstanbul’da birçok vapur seferi iptal edildi! İşte o hatlar...

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamadığı bildirildi.

Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Maltepe-Adalar ve Beşiktaş-Adalar seferlerinin hava muhalefeti (lodos) nedeniyle yapılamadığı duyuruldu.

Lodos sebebiyle seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabildiği, anlık güncellenen iptal seferlerin, "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği belirtildi.

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SON DAKİKA: İstanbul'da birçok vapur seferi iptal edildi! İşte o hatlar...
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