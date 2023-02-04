Son dakika... MSB: 2 günde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile dün 2, bugün de 3 teröristin etkisiz hâle getirildiği bölgede son olarak 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildiği açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Kahraman Mehmetçik, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristleri etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Dün 2, bugün de 3 teröristin etkisiz hâle getirildiği bölgede son olarak 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.
Böylece aynı bölgede son 2 günde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi. Kar, boran, fırtına dinlemeden teröristlerin inlerine girmeye devam eden Kahraman Mehmetçiklerimizi gururla selamlıyoruz.
1⃣ Kahraman Mehmetçik, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristleri etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Dün 2, bugün de 3 teröristin etkisiz hâle getirildiği bölgede son olarak 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/nYZ96L6kmp— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 4, 2023