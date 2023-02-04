Haberler Gündem Haberleri Son dakika... MSB: 2 günde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 4.2.2023 18:51

Son dakika... MSB: 2 günde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’lı teröristler etkisiz hâle getirilmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı 2 günde 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika... MSB: 2 günde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile dün 2, bugün de 3 teröristin etkisiz hâle getirildiği bölgede son olarak 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kahraman Mehmetçik, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristleri etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Dün 2, bugün de 3 teröristin etkisiz hâle getirildiği bölgede son olarak 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.

Böylece aynı bölgede son 2 günde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi. Kar, boran, fırtına dinlemeden teröristlerin inlerine girmeye devam eden Kahraman Mehmetçiklerimizi gururla selamlıyoruz.

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Son dakika... MSB: 2 günde 7 terörist etkisiz hale getirildi
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