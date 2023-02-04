Son dakika... MSB: 2 günde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile dün 2, bugün de 3 teröristin etkisiz hâle getirildiği bölgede son olarak 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kahraman Mehmetçik, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristleri etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Dün 2, bugün de 3 teröristin etkisiz hâle getirildiği bölgede son olarak 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.

Böylece aynı bölgede son 2 günde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi. Kar, boran, fırtına dinlemeden teröristlerin inlerine girmeye devam eden Kahraman Mehmetçiklerimizi gururla selamlıyoruz.